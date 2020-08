Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vindt het “echt schandalig” dat collega-politici donderdag rond het Binnenhof zijn opgewacht en lastiggevallen door betogers tegen de coronamaatregelen. Zulk gedrag “mag niet en hoort niet thuis in onze democratie”, zegt hij tegen Hart van Nederland.

De minister stelt dat het overgrote deel van de bevolking nog altijd achter het coronabeleid van het kabinet staat. “We hebben in Nederland een heel vrij democratisch debat en daar mag je behoorlijk ver in gaan”, zegt hij. “Maar dat doen we niet met bedreiging, intimidatie, leugens, beledigingen en relschoppen.”

Bij de demonstratie in Den Haag raakte donderdagmiddag een agent gewond en zijn meerdere mensen opgepakt. Grapperhaus vindt dat de politie “afgewogen” heeft opgetreden. “Daar leggen ze ook verantwoording over af. Het is bijzonder jammer dat die relschoppers dat zelf nooit ergens doen.”

Kamerlid Omtzigt bedreigd

Donderdagavond werd CDA’er Omtzigt bij het verlaten van het Kamergebouw achtervolgd, uitgescholden en geïntimideerd door een groepje demonstranten. Ze wilden verhaal halen bij het Tweede Kamerlid en gingen voor hem staan. Een van de betogers riep: “Ik ga je doodslaan.”

Ook minister Eric Wiebes van Economische Zaken werd uitgescholden toen hij op weg naar huis in de auto stapte. Voor de ministerraad vrijdagochtend zei hij dat hij zich niet belaagd voelde. “Als mensen boos zijn, dan zijn ze boos.” De bedreigingen aan het adres van Omtzigt noemt hij “totaal onaanvaardbaar”.

‘We zijn het niet eens’

Een van de betogers, Claudia, vond na het incident dat er geen sprake was van intimidatie. “Ik ben niet onbeschoft geweest, maar confronteer iemand met het feit dat ik het niet met hem eens ben en graag een antwoord wil”, zei ze tegen Hart van Nederland. “Ik hoop gewoon dat politici mensen zoals ik meer te woord staan.”

Wiebes vindt niet dat het kabinet doof is voor kritiek op het coronabeleid. “Ik denk dat deze mensen juist bijzonder goed gehoord worden. Maar we zijn het niet met ze eens.” De minister vindt het “heel gevaarlijk” dat zij zo onzorgvuldig omspringen met wetenschappelijke inzichten.

‘Een grens over’

Ook vicepremier Hugo de Jonge vindt niet dat deze groep mensen wordt genegeerd. “Het slaat echt helemaal nergens op”, zegt hij in reactie op de klacht dat critici niet worden gehoord. “Iedereen wordt gehoord, iedereen mag demonstreren, we leven in een vrij land.”

Maar, benadrukt hij stellig, “mensen in de politiek, in het openbaar bestuur, die verantwoordelijkheid dragen, die moeten vrijelijk hun werk kunnen doen. Als je gaat lastigvallen, intimideren, bedreigen, dan ga je een grens over.”

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt wil niet reageren op de gebeurtenissen.