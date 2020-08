Een handjevol betogers, die eerder vandaag demonstreerden tegen de coronamaatregelen in het centrum van Den Haag, zijn donderdagavond blijven hangen op en rond het Binnenhof. Daar wachten ze politici op die naar buiten komen.

Op video’s die rondgaan op Twitter is te zien hoe enkele tientallen betogers CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt opwachten en tegen hem schreeuwen. Ook Eric Wiebes wordt uitgejouwd. Ook staat één van hen te plassen op het Binnenhof. (Tekst gaat verder onder tweets)

Meerdere mensen stappen op Omtzigt af, komen heel dichtbij en raken hem aan. Ook nadat hij hen vraagt afstand te houden. “Satanisten, deep states”, zijn enkele kreten die voorbij komen.

Ook gaat het over de vermeende fouten bij de CDA-verkiezingen voor het lijsttrekkerschap. “Wat vind je ervan dat er fraude is gepleegd? Je had al gewonnen. Als je op jou stemt, stem je op Hugo de Jonge. Waarom laat je je eigen dat aandoen?”

Stemming CDA

Omtzigt werd bij die verkiezing vorige maand met een zeer klein verschil verslagen door minister Hugo de Jonge. Die kreeg in de beslissende ronde 50,7 procent van de stemmen en Omtzigt 49,3 procent. Deze week werd duidelijk dat bij het CDA zes meldingen zijn binnengekomen van leden bij wie het misging. Zo zei de vrouw van Omtzigt dat ze op haar man dacht te stemmen, maar het bericht kreeg “dank voor uw stem op Hugo de Jonge”.

De woordvoerder bevestigde woensdag dat er zes meldingen zijn binnengekomen van leden die op een andere kandidaat wilden stemmen dan waar ze een bericht van kregen. Volgens de partij zijn dit niet alleen mensen die op Omtzigt wilden stemmen, maar ook De Jonge-stemmers.

Omtzigt verloor uiteindelijk met 258 stemmen verschil. Dat de verkiezing met “een fotofinish” eindigde, deed hem “een beetje pijn”, zei hij toen.

Pieter Omtzigt heeft vooralsnog nog niet gereageerd op de confrontatie met de betogers.