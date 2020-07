'Kroonprins' Hugo de Jonge maakt rol waar en is nieuwe CDA-lijsttrekker

De lijsttrekkersverkiezing bij het CDA werd onverwacht een spannende strijd. Maar het is favoriet Hugo de Jonge (42) uiteindelijk nét gelukt: de partijleden willen met hem de volgende Tweede Kamerverkiezingen in.

Daarmee maakt de vicepremier zijn rol als één van de zogenoemde ‘kroonprinsen’ van de partij waar. Toch was de uitslag in de tweede stemronde veel nipter dan vooraf verwacht werd. De Jonge wist Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt maar nét te verslaan: hij kreeg 50,7 procent van de uitgebrachte stemmen.

Alle ogen op De Jonge

De overwinning van De Jonge is de gedroomde uitkomst van de partijtop. Nadat de andere CDA-kroonprins, minister Wopke Hoekstra van Financiën, zei niet in de race te zijn, richtten alle ogen zich op de minister van Volksgezondheid. Al snel na zijn kandidaatstelling schaarden veel partijprominenten zich achter De Jonge.

De lijsttrekkersverkiezing mondde daarna toch onverwacht uit in een heuse strijd tussen meerdere kandidaten. Naast De Jonge gaven ook staatssecretaris Mona Keijzer en Tweede Kamerleden Martijn van Helvert en Pieter Omtzigt aan het CDA te willen leiden. Niet veel later trok Van Helvert zich terug en schaarde zich achter Omtzigt.

Bijna in één keer gekozen

De verkiezing zelf verliep niet bepaald vlekkeloos. Zo moest de eerste stemronde overgedaan worden omdat het kiessysteem gehackt kon worden. Na de nieuwe stemming werd De Jonge bijna direct in één keer gekozen: met ruim 48 procent kwam hij ongeveer 300 stemmen tekort voor een beslissende meerderheid.

Omtzigt zat de minister met ruim 40 procent op de hielen, tot grote verrassing van velen. De derde kandidaat, staatssecretaris Keijzer, viel af. Na het bekendmaken van de uitslag sprak ook zij haar steun uit voor Omtzigt. De afgelopen dagen konden de CDA-leden een definitieve keuze maken tussen de laatste twee kandidaten.

Wethouder in Rotterdam

De nieuwe CDA-lijsttrekker De Jonge timmert al lange tijd aan de weg binnen de partij. De domineeszoon uit het Zeeuwse Bruinisse trok voor zijn lerarenopleiding naar Rotterdam en ging daar na zijn studie het basisonderwijs in.

In die jaren ging hij ook aan de slag bij de christendemocraten. Eerst als beleidsmedewerker voor de Tweede Kamerfractie, later als politiek assistent van meerdere CDA-ministers. In 2010 werd hij wethouder in Rotterdam. Hij was zeven jaar lang verantwoordelijk voor onderwijs- en jeugdzaken in de havenstad.

Na de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 belandde het CDA weer in de regering. De Jonge kreeg een sleutelpositie in het derde kabinet-Rutte: hij werd minister van Volksgezondheid én vicepremier. Als bewindsman viel hij op door zijn vele werkbezoeken en de stortvloed aan actieplannen die hij lanceerde.

‘Chef corona’ van kabinet

Na het aftreden van Bruno Bruins als minister voor Medische Zorg in maart werd De Jonge gebombardeerd tot ‘chef corona’. Hij kreeg de zware taak om de uitbraak van het coronavirus te beteugelen. In één klap werd De Jonge zo samen met premier Mark Rutte het meest zichtbare lid van het kabinet.

In de strijd om het lijsttrekkerschap heeft hem dat geen windeieren gelegd, blijkt nu. Of zijn prominente ministerschap De Jonge ook van pas komt bij de Tweede Kamerverkiezingen zal moeten blijken. Hij heeft eerder aangegeven graag minister-president te willen worden.

De volgende stembusgang staat gepland voor 17 maart 2021. Het CDA stond begin deze maand in de Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van verschillende peilingen, op 13 tot 17 zetels. De christendemocraten hebben op dit moment negentien Tweede Kamerleden.