Claudia achtervolgde Pieter Omtzigt op het Binnenhof: 'Ik intimideer niet, ik wil gehoord worden'

Verschillende betogers bleven na de demonstraties tegen de coronamaatregelen in Den Haag op en rond het Binnenhof. Verschillende politici werden daar opgewacht en nageroepen.

Eén van de betogers – Claudia ter Schuur – zat na een dag demonstreren op het terras, toen ze CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt zag lopen. Ze besloot achter hem aan te gaan om hem de vragen te stellen die ze al heel lang had. “De enige manier om ze vragen te kunnen stellen, is als je ze toevallig op straat tegenkomt. En dat gebeurde”, vertelt ze.

Met twee maten gemeten

Ter Schuur demonstreert al maanden tegen de aangekondigde coronamaatregelen. “Er wordt met twee maten gemeten, vooral in het voordeel van politie en politici. Ik snap dat onderscheid niet. We worden niet gehoord en we worden benadeeld. En als ik dan in gesprek wil negeert hij me. Ik verwacht dat iemand stopt om me te antwoorden.”

Bij de demonstraties donderdagmiddag is een agent gewond geraakt en zijn meerdere arrestaties verricht. Betogers verzamelden zich op verschillende plekken, onder andere op het Binnenhof. Ze riepen leuzen als “wij zijn Nederland” en “weg met de spoedwet”.

Tegen de spoedwet

Ook Ter Schuur was al de hele dag in Den Haag. “Toen zag ik deze mannen heel dicht naast elkaar lopen, iets waar zoveel mensen om bekeurd en gearresteerd worden. Ik vroeg ze waarom die regel niet op hen van toepassing is en wel op de burgers.” Dat Omtzigt niet stopt om met haar in gesprek te gaan, frustreert haar. “Ze doen alsof ik lucht ben. Wij hebben hele andere vragen dan de mensen van de media. Maar wij kunnen onze vragen niet stellen. We zijn niet tegen ze, we zijn tegen de spoedwet. We willen onze vrijheid behouden en die vrijheid wordt afgepakt.”

Op de vraag of ze vindt dat ze Omtzigt intimideert, reageert Ter Schuur stellig. “Nee, ik zie dat anders. Ik ben niet onbeschoft geweest, maar confronteer iemand met het feit dat ik het niet met hem eens ben en graag een antwoord wil. Ik hoop gewoon dat politici mensen zoals ik meer te woord staan.”