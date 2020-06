Gezonken Urker viskotter 'Lummetje' na maanden boven water gehaald

Aan het wateroppervlak is niet te zien wat voor drama zich vorig jaar november voor de kust van Texel afspeelde, maar tot vandaag lag de gezonken garnalenkotter UK165 Lummetje nog steeds op de bodem. Woensdag is de boot, die met bemanning en al naar de bodem zonk, boven water gehaald.

Collega-vissers en marineduikers zochten destijds met man en macht naar de twee opvarenden van de kotter. De lichamen van de mannen van 27 en 41 jaar oud werden uiteindelijk levenloos in de stuurhut gevonden.

Drama voor Urk

Het verongelukken van de twee vissers was een waar drama voor Urk. De hele gemeenschap leefde tijdens de zoektocht en ook daarna mee met de getroffen families. De gebeurtenis riep bij veel Urker vissers oud zeer op, omdat het niet de eerste keer was dat zij collega’s verloren aan de zee.

Scheepswrakken

Het Zeeuwse bergingsbedrijf Multraship is op dit moment bezig om viskotter Lummetje voorzichtig uit het water te tillen. De vissersboot ligt op een diepte van 12 tot 14 meter. Wegens slecht weer werd de berging begin deze maand al eens uitgesteld. Hoe lang het gaat duren om de boot volledig uit het water te halen is nog onduidelijk.

Dat scheepswrakken voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen werd duidelijk toen het KRNM onderzoek deed naar de oorzaak van de ramp met UK165 Lummetje. De kotter is vermoedelijk met zijn netten achter een scheepswrak dat toen al op de bodem lag blijven hangen. Er liggen in het gebied waar het schip ten onder ging nog tientallen scheepswrakken, onder andere van schepen die tijdens de Eerste of Tweede Wereldoorlog op een mijn zijn gevaren.

