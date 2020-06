Corendon in gesprek met overheid over vliegvakanties naar Turkije

Reisorganisatie Corendon heeft maandag een gesprek met de overheid over de geplande vakantiereizen naar Turkije. Premier Mark Rutte zei vorige week dat hij de plannen onverstandig en onverantwoord vindt.

Corendon liet vrijdag weten vanaf 10 juli weer vakantiereizen naar Turkije te willen aanbieden. Dat besluit leidde tot veel kritiek omdat er voor het land een oranje reisadvies geldt. Dat betekent dat de overheid niet-noodzakelijke reizen afraadt en vakanties worden niet als noodzakelijk gezien.

‘Onverwacht felle kritiek’

De vakantie-aanbieder zegt nu de dialoog te zoeken na een “onverwacht felle reactie” vanuit het kabinet. De beslissing om op Turkije te gaan vliegen hangt mede af van dit gesprek, zegt een woordvoerder van Corendon zondagavond. Waar en wanneer het gesprek zal plaatsvinden, kon ze nog niet zeggen.

Het bedrijf vindt dat er sprake is van willekeur omdat alle landen buiten Europa een oranje advies hebben. Volgens de reisorganisatie is de situatie in Turkije, en dan met name aan de kust, vergelijkbaar met die in Europese landen waar een geel reisadvies voor geldt.

‘Oneerlijke concurrentie’

Daarnaast vindt Corendon dat er oneerlijke concurrentie is ontstaan omdat Turkse vliegmaatschappijen als Pegasus en Sun Express wel gewoon vakantiegangers van en naar Turkije vervoeren. Die reizigers komen zonder problemen ons land in en worden vaak niet eens op de aangeraden twee weken zelfquarantaine gewezen.

Datzelfde geldt volgens de touroperator bijvoorbeeld ook voor passagiers die vanuit Zweden en het Verenigd Koninkrijk komen, waar ook een oranje reisadvies voor geldt.

