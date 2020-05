Geld terug in plaats van voucher vliegmaatschappij: dit zijn je opties

“We gaan nog even door met de vouchers”, zei premier Mark Rutte woensdagavond nog. Maar donderdag kondigt het kabinet aan dat vliegmaatschappijen en reisorganisaties consumenten toch sneller hun geld terug moeten geven bij een geschrapte vlucht.

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) meldt dat ze haar opdracht aan de toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Techniek (ILT) binnenkort aanpast. Daardoor gaat de Inspectie in de nabije toekomst weer optreden als vliegmaatschappijen weigeren klanten terug te betalen na een annulering. Zo wil Nederland voorkomen dat het op de vingers wordt getikt door de EU.

Wat verandert er?

Eigenlijk hadden klanten al het recht om hun geld terug te krijgen als hun vlucht geschrapt was vanwege het coronavirus. Maar in de praktijk bleek dat vaak onmogelijk. “Mensen kregen ongevraagd een voucher toegestuurd of werden op de website meteen doorgeleid naar het aanvraagformulier voor een voucher”, zegt Joyce Donat van de Consumentenbond.

Alleen met behulp van rechtsbijstand en lang volhouden kregen sommige klanten hun geld uiteindelijk terug. Het kabinet stond dit toe. Het argument was dat de vliegmaatschappijen anders failliet zouden gaan en mensen hun geld dan helemaal kwijt zijn. Minister Van Nieuwenhuizen vroeg de ILT om in ieder geval tot 30 juni niet op te treden als vliegmaatschappijen niet terug wilden betalen.

Maar nadat Europese Commissie er woensdag op had gewezen dat consumenten recht hebben op terugbetaling, kwam de minister daar van terug. Op korte termijn kan de toezichthouder weer gaan handhaven als vliegmaatschappijen en reisorganisaties klanten niet goed helpen. Vandaag besloot KLM daarom alvast het beleid aan te passen.

Kan ik mijn geld terug krijgen in plaats van een voucher?

Het kabinet vraagt Nederlanders toch om vouchers te accepteren. Op die manier moet voorkomen worden dat vliegmaatschappijen en reisorganisaties omvallen. Dat is iets waar de bedrijven zelf ook voor vrezen. En als dat gebeurt, is de kans groot dat klanten kunnen fluiten naar hun geld. Corendon waarschuwt daarom ook al dat klanten zich niet rijk moeten rekenen.

Om ervoor te zorgen dat mensen toch voor een voucher kiezen, moeten vliegmaatschappijen die optie aantrekkelijker maken. KLM komt daarom bijvoorbeeld met een plan om de voucher te voorzien van “extra waarde”. Dat kan bijvoorbeeld door klanten te garanderen dat ze voor de waarde van de voucher alsnog naar de geplande bestemming kunnen reizen, ook al is die vlucht straks duurder. Een andere optie is dat de voucher meer geld waard wordt dan de oorspronkelijke prijs van de vlucht.

“Als iedereen zijn geld opeist, gaat de boel failliet”, zegt ook Joyce Donat van de Consumentenbond. “Maar er zijn genoeg goede redenen om je geld terug te vragen. Bijvoorbeeld omdat je je baan kwijt bent en het geld nodig hebt. Of omdat je vanwege je gezondheid niet meer kunt vliegen.”

En als ik al een voucher heb?

KLM zegt dat klanten die de komende periode niet kunnen vliegen vanwege het coronavirus, kunnen kiezen tussen een voucher of een terugbetaling. Consumenten die hun voucher niet gebruiken, kunnen na een jaar alsnog hun geld terugkrijgen. Maar volgens de Consumentenbond zouden ook klanten die nu al een voucher ontvangen hebben, de keuze moeten krijgen. “Ze moeten de consument verleiden om voor een voucher te kiezen en niet verplichten”, aldus woordvoerder Joyce Donat.

Daarnaast wil de Consumentenbond een garantieregeling voor de vouchers. Klanten moeten zo altijd hun geld terug kunnen krijgen, ook als bedrijven failliet gaan. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) zegt dat ze zich blijft inzetten voor een Europees garantiefonds waarmee dit geregeld moet worden.

Beeld: Unsplash