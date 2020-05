Meerderheid vakantiegangers gaat akkoord met 'houdbare' voucher voor geannuleerde reis

De reisbranche dreigt om te vallen als al die mensen wiens reizen geannuleerd werden, hun geld gaan terugvragen. De oplossing zou liggen in het uitgeven van vouchers, die mensen op een beter moment in kunnen wisselen. Maar gaan we daarmee wel akkoord?

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en elf Europese collega’s vroegen Brussel vorige maand om de tijdelijke ‘coronavouchers’ toe te staan, maar in het Europees passagiersrecht staat dat een gedupeerde moet kunnen kiezen tussen óf geld terug óf een omboeking. Dat laatste is nu geen optie, dus stelt de Europese Commissie in een aanbeveling dat vouchers voor geschrapte vluchten vanaf 1 maart wel als alternatief mogen worden aangeboden. Die voucher moet dan minstens twaalf maanden geldig zijn.

Vooruit dan maar…

De meeste Nederlanders gaan akkoord met een voucher, blijkt uit een rondvraag onder de circa 2000 deelnemers aan Wat Vindt Nederland. Niet van harte, maar als die voucher houdbaar is, vooruit dan maar, vindt zo’n 53 procent van de panelleden. Zoals een deelnemer stelt: “Als de voucher een jaar geldig is, is dat prima. Als we dan maar volgend jaar zomer kunnen en niet verplicht worden het binnen bijvoorbeeld zes maanden te gebruiken.”

Lees ook: Eindelijk weer een dagje weg: deze pretparken en dierentuinen gaan binnenkort open

Voor het grootste gedeelte zijn de panelleden begripvol voor de voucher-noodgreep, want als ‘we’ dat niet doen, dan “gaan alle vervoerders failliet”, voorspellen meerderen. “Wat kunnen mensen zeiken… accepteer gewoon een voucher!” klinkt het. “Waarom kunnen we niet één keer vakantie overslaan?”, vraagt een ander zich hardop af. “Dat is toch te triest voor woorden?”

Lees ook: ‘Gedupeerde reizigers die geen voucher willen moeten geld terugkrijgen’

Klachten over vouchers

Een ouder van een dochter die elke dag te kampen heeft met de nasleep van annuleringen en klachten over vouchers, drukt al die vakantiegangers op het hart: “Mensen, denk aub na. Mijn dochter werkt voor KLM, reserveringen, had haar huilend aan de lijn, elke dag onbeschofte mensen aan de lijn, die haar schofferen. Heb echt met haar te doen.” Volgend jaar weer een kans, vervolgt de ouder, en dat is voor hen prima. “Zelf hadden we een camping bij Eurocamp geboekt, we kregen vandaag een voucher en we mogen tegen dezelfde prijs boeken voor volgend jaar. Grote klasse.”

En, vlak vakantie in eigen land – voor nu – niet uit, vinden velen. “Gewoon lekker in eigen land blijven. Niet de problemen opzoeken. Nederland is ook een geweldig mooi land!”

Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 27.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.