KLM gaat reizigers tóch geld terug geven voor geannuleerde vlucht

KLM gaat klanten van wie de vlucht de komende tijd geannuleerd wordt de mogelijkheid geven om geld terug te krijgen. Daarmee reageert de luchtvaartmaatschappij op de richtlijn van de Europese Commissie.

Volg in ons liveblog het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland

Klanten moeten dan wel iets langer op hun geld wachten, waarschuwt KLM. De mogelijkheid om een voucher te krijgen ter waarde van de geboekte vliegtickets blijft bestaan.

Lees ook: ‘Gedupeerde reizigers die geen voucher willen moeten geld terugkrijgen’

KLM kondigt verder aan binnenkort met een plan te komen om de vouchers aantrekkelijker te maken.

ANP