Door de coronacrisis zullen naar verwachting meer Nederlanders dan ooit komende zomer in eigen land doorbrengen. Dit blijkt uit een rondgang van Hart van Nederland langs een aantal grote vakantie-aanbieders.

Belangrijkste reden om de zomer in eigen land door te brengen: veel Nederlanders zijn liever dicht bij huis mochten ze besmet raken met het coronavirus. Ook de onduidelijkheid over de coronaregels in het buitenland spelen een grote rol volgens de vakantie-aanbieders.

Kleine campings in trek

Bas van Mill van de Stichting Vrije Recreatie, waar zon 1200 kleine campings in ons land bij aangesloten zijn, ziet de laatste weken een sterke stijging van het aantal donateurs. “Je moet een tientje doneren en dan krijg je inzage in onze aangesloten campings”, legt hij uit.

Normaal krijgt de stichting volgens Van Mill in deze periode honderd tot 150 nieuwe donateurs per week, “maar in de laatste zes weken hebben we bijna 5000 nieuwe donateurs”.¬† Dat geeft aan dat mensen op zoek zijn naar kleinere campings met minder mensen, stelt hij. “De oproep is natuurlijk: mijd de massa. En dat kan op perfect op deze plekken.

‘Helemaal vol tot augustus’

Loes Schreuder van Woudenberg, eigenaar van camping Nieuw Romalo in Voorthuizen, krijgt het de twee komenden maanden drukker dan ooit. “Vanaf volgend weekend is het helemaal vol tot en met de derde week in augustus.

Normaal gesproken is het voorjaar de drukste periode van het jaar op haar haar camping, maar nu komt iedereen in de zomer. “Ze willen toch dicht bij hun familie blijven, mocht er iets gebeuren”, denkt de campinghoudster.

Ook topdrukte op het water

Ook branchevereniging HISWA-RECRON, die de belangen van grotere campings, bungalowparken en de watersport in Nederland vertegenwoordigt, ziet dat veel meer Nederlanders de zomer in eigen land zullen doorbrengen. “Het gaat hard qua binnenlandse boekingen”, aldus directeur Geert Dijks.

De¬†organisatie denkt daarom in de buurt komen van een normaal hoogseizoen. “Want je moet vervanging vinden voor al die buitenlanders die niet komen,” legt hij uit.

Ook ziet Dijks een sterke toename in de verkoop van motor- en zeilboten: “De sloepjes en kleinere boten zijn niet aan te slepen. Dat komt natuurlijk omdat je op het water automatisch afstand houdt van anderen. Ik verwacht dat het heel druk zal worden op het water.”