De Drentse toeristensector hoopt dat ze hun bedden en bezienswaardigheden dit jaar kunnen vullen met Nederlanders die op vakantie gaan in eigen land. Nu de lockdown langzaam wordt teruggedraaid, biedt de provincie precies wat veel stedelingen maandenlang hebben moeten missen: ruimte.

De provincie Drenthe is deze periode terug te zien in reclame op televisie, op posters in de bus- en tramhokjes in de grote steden, en in advertenties in kranten en magazines en op internet. Waar in andere jaren een flink deel van het reclamebudget naar potentiële bezoekers uit Duitsland en Vlaanderen gaat, zijn nu alle pijlen gericht op mensen uit het eigen land, vertelt directeur Astrid Crum van Marketing Drenthe. “We hebben besloten vol in te zetten op Nederlandse toeristen. Ruimte was de afgelopen tijd een luxe, maar nu kun je daar weer gewoon van genieten in Drenthe. Je hebt hier veel plekken waar je uren kunt wandelen, waarbij je dan twee mensen tegenkomt. Vooral voor mensen in grote steden, waar de parken worden leeggeveegd, is het fijn om weer lekker naar buiten te kunnen.”

Stukje Hunebedcentrum

Maar de provincie is meer dan alleen wandelen in de natuur, verzekert Crum. “Je hebt bijvoorbeeld ook klimbossen. Maar ook: dierentuin Wildlands, attractieparken en musea.”

Een van de grootste publiektrekkers in Drenthe is het Hunebedcentrum.

Camping

Roger Langenbach van de momenteel vrij uitgestorven camping De Lente van Drenthe in Gasselte kijkt met een positief gevoel naar de zomer. “In juli en augustus wordt er volop geboekt, alleen juni en september blijven nog achter. We hopen dat mensen die de afgelopen maanden thuis zijn gebleven, later in het jaar alsnog komen. Dat hebben we na zo’n voorjaar ook wel nodig. We houden ons hoofd nog wel boven het water, maar de gedraaide omzet blijft natuurlijk wel achter.”

De zomerboekingen komen allemaal uit Nederland, vertelt Roger. Op buitenlandse toeristen rekent de campinghouder dit jaar niet. Of er nu een Vlaming of een Zuid-Hollander op zijn camping staat, is hem om het even. “Maar de vakanties vallen vaak anders, dus het scheelt wel iets. En normaal hebben we veel Engelsen rond de TT in Assen, die mis je wel.”

Volgens Astrid Crum kan het niet lang duren voor de camping weer vol staat. “Het begint nu op gang te komen. Ik zie weer caravans rijden. Het is goed dat in een echte recreatieprovincie de recreanten ook weer terug komen.”

Foto: ANP/Frans Lemmens