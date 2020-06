'Demonstreren mag, maar niet nu': zorgmedewerkers en ex-coronapatiënten geschokt na massaprotest

Er wordt verontwaardigd gereageerd op het massaprotest maandag in Amsterdam, waar zo’n 5000 betogers zich op de Dam verzamelden om te protesteren tegen politiegeweld tegen zwarte mensen.

Medewerkers uit de zorg en ex-coronapatiënten vertellen tegen Hart van Nederland dat ze schrokken toen ze de beelden van de bomvolle Dam zagen. “Dit is gewoon echt neerbuigend.”

Zorgprofessional Ellen Meerveld werkt als ZZP’er onder andere bij Wijkzorg Culemborg waar ze zorg verleent aan ouderen. Ze wist niet wat ze zag toen ze maandagnavond op het journaal de beelden van de betogers zag op de Dam. “We hebben met z’n allen zo veel voor elkaar gekregen, en dan gebeurt er zoiets. Verpleeghuizen hebben echt veel geleden. Je mag nu geen risico’s meer nemen.”

Aanleiding voor het protest tegen racisme maandag was de dood van George Floyd, de zwarte Amerikaan die vorige week overleed na een hardhandige arrestatie door de politie in de stad Minneapolis. Duizenden demonstranten kwamen naar Amsterdam om hun woede en onvrede te uiten tegen het politiegeweld, maar ze leken de 1,5 meter afstandsregel volledig te negeren.

Tweede golf?

Stella Salden, voorzitter van vakbond NU’91, zei maandag tegen Hart van Nederland dat ze vreest voor een tweede besmettingsgolf. “Een tweede golf trekt de zorg nu niet. Ze hebben rust nodig en moeten bijtanken”, zei ze.

Ellen Meerveld kan dit beamen. “Demonstreren mag, maar niet nu. Wij hebben zo veel moeten incasseren. Ik zie zo veel uitputting bij mijn collega’s. Na alles wat we voor elkaar hebben gekregen, vind ik dit echt neerbuigend naar de zorgmedewerkers”, aldus Ellen. “Er hoeft er maar één op dat plein te niezen en iemand is weer besmet. Je vergroot de kans op een tweede golf op die manier.”

Belediging

Ellen begrijpt niet dat op de dag dat bepaalde maatregelen versoepeld werden, zo veel mensen zich niet aan de regels hielden. Ze beschuldigt burgemeester Femke Halsema ervan dat ze de demonstratie met zo veel mensen door liet gaan. “De coronamaatregelen werden ruimschoots losgelaten. Ik vind het echt een belediging. Van mij mag Halsema vertrekken.”

Jan van Asseldonk uit Uden is ex-coronapatiënt en vond dat Halsema te laconiek reageerde op de situatie. “Het argument dat er een laag risico op besmetting was, gaat niet op. Ik heb expres geen carnaval gevierd en ben expres niet naar het defilé gegaan, omdat ik geen risico wilde lopen. En toch ben ik besmet geraakt.” Jan is cardioloog en is inmiddels na 2 weken ziekenhuisopname en 8 weken thuiszitten weer langzaam aan het werk.

Jan vindt dat een demonstratie veel beter georganiseerd kan worden: “Ik sta achter de demonstratie, maar laat mensen zich aanmelden voor ze erheen gaan. Dan zijn gegevens bij een uitbraak bekend en kunnen instanties het een en ander in goede banen leiden.”

‘Domme mensen’

Ex-coronapatiënt Oscar Ellerbrak vindt dat de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf ligt. “Ik sta ook achter de demonstratie, maar als ze met z’n allen zo op elkaar staan, vind ik het echt domme mensen. Ik hou m’n hart vast, want die mensen nemen het niet serieus”, zegt hij. Oscar laat weten dat hij inmiddels genezen is, maar dat hij nog steeds angstig blijft.

Oscar heeft na zijn ziekenhuisopname geld ingezameld voor het ziekenhuispersoneel. “Dat doe je om dankjewel te zeggen en om mensen hopelijk een beetje bewust te maken van de ernst van de situatie. Ik hoorde een dame zeggen dat ze het coronavirus wel over heeft voor de demonstratie. Dan denk ik: je weet niet waar je het over hebt. Wees niet zo roekeloos, want het virus is echt serieus.”