Geen nieuwe kandidaten bij CDA, vanavond lijsttrekkersdebat

In de strijd om het lijsttrekkerschap van het CDA zijn verder geen nieuwe kandidaten meer. Maandagavond gaan minister Hugo de Jonge, staatssecretaris Mona Keijzer en Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt met elkaar in debat.

Partijleden hadden tot 10.00 uur maandagochtend de tijd om zich te melden. Maar volgens het partijbestuur waren er geen tegenkandidaten die voldoende steun binnen de partij wisten te verzamelen. De CDA-leiding droeg tien dagen geleden vier potentiële partijleiders voor. Tweede Kamerlid Martijn van Helvert trok zich een paar dagen later terug uit de race.

Leden stemmen tot donderdag

De drie overgebleven kandidaten krijgen maandagavond in Utrecht de kans om zich te presenteren en met elkaar in debat te gaan. Daarnaast worden De Jonge, Keijzer en Omtzigt ook geïnterviewd over welke koers zij willen varen met het CDA en hoe zij de toekomst van Nederland voor zich zien.

De CDA-leden mogen vanaf maandagavond kiezen wie zij het liefst als lijsttrekker zien bij de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. Ze hebben tot donderdag de tijd, daarna maakt het partijbestuur bekend wie gekozen is. Als niemand een meerderheid weet te halen volgt een beslissende ronde tussen de twee kandidaten met de meeste stemmen.

De Jonge favoriet, Omtzigt outsider

Al jaren golden vicepremier De Jonge en minister Wopke Hoekstra van Financiën als de twee ‘kroonprinsen’ in de strijd om het partijleiderschap. Die laatste liet eind vorige maand echter weten niet in de race te zijn. Sindsdien lijkt De Jonge de beste kansen te hebben, ook veel CDA-kopstukken staan achter hem.

Toch zullen de meeste kiezers op de christendemocraten stemmen als Omtzigt de lijst aanvoert, bleek ruim een week geleden uit een peiling van Peil.nl. Daarna volgden respectievelijk De Jonge en Keijzer. Het is echter de vraag of de partijleden – die de lijsttrekker uiteindelijk bepalen – ook voor het kritische Kamerlid zullen gaan.

In de laatste Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van verschillende opiniepeilingen, stond het CDA op 12 tot 16 zetels. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen in 2017 haalde de partij onder leiding van Sybrand Buma nog 19 zetels. Sinds diens vertrek wordt de fractie geleid door Pieter Heerma. Die liet eerder al weten geen partijleider te willen worden.

