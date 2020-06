En dat is nummer vier: ook Pieter Omtzigt wil CDA-lijsttrekker worden

Een onverwachte wending in de strijd om het lijsttrekkerschap van het CDA: Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt wil de partij ook gaan leiden. Dat zegt hij donderdag tegen RTL Nieuws.

Omtzigt zit deze maand zeventien jaar in de Tweede Kamer en staat bekend als een pitbull die zich in dossiers vastbijt, zoals de ramp met vlucht MH17 en de toeslagenaffaire. Hij zegt als Kamerlid steeds nadrukkelijk controleur van het kabinet te zijn. “Ik wil lijsttrekker worden om ervoor te zorgen dat de overheid er weer voor de mensen is en niet andersom”, zegt hij RTL Nieuws.

Hij zegt teleurgesteld te zijn toen minister Wopke Hoekstra van Financiën besloot niet te gaan voor het lijsttrekkerschap. “Ik wil ook lijsttrekker worden omdat ik het belangrijk vindt dat we de coronacrisis goed oplossen. Het is een zware crisis, we gaan richting een tekort van 100 miljard dit jaar.”

Eerder niet op de lijst

Het Kamerlid uit Enschede is populair binnen het CDA, maar heeft ook een bewogen relatie met zijn partij. Voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 kreeg Omtzigt aanvankelijk geen plek op de kandidatenlijst toebedeeld. Door een actie van zijn achterban, gesteund door partijprominenten, werd hij toen alsnog op de 39ste plek gezet.

Na de verkiezingen bleek de plek niet hoog genoeg voor een directe herverkiezing, maar door voorkeursstemmen kon hij opnieuw in het parlement plaatsnemen. Hij was het enige Kamerlid dat met voorkeurstemmen opnieuw in de Tweede Kamer werd gekozen.

Drie tegenstanders in de strijd

Met Omtzigt zijn er nu vier kandidaten voor het lijsttrekkerschap van het CDA. Vorige week liet minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid weten dat hij de partij wil leiden. Dinsdag maakte staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat haar leiderschapsambities bekend en donderdagochtend meldde ook Tweede Kamerlid Martijn van Helvert zich.

Vrijdagmiddag maakt het partijbestuur bekend wie voorgedragen worden voor de lijsttrekkersverkiezing. Op 6 juli is er vermoedelijk een debat tussen de kandidaten. De leden kunnen vervolgens van 6 tot 9 juli hun nieuwe partijleider kiezen. Op die laatste dag wordt de uitslag bekendgemaakt.

Negen maanden tot verkiezingen

De christendemocraten kiezen volgende maand al een voorman zodat de nieuwe politiek leider “zich in de zomer goed voorbereiden op het lijsttrekkerschap”, legde partijvoorzitter Rutger Ploum eerder uit. De Tweede Kamerverkiezingen staan gepland voor 17 maart 2021.

In de laatste Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van verschillende opiniepeilingen, stond het CDA op 13 zetels. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen in 2017 haalde de partij onder leiding van Sybrand Buma nog 19 zetels. Sinds diens vertrek wordt de fractie geleid door Pieter Heerma, die eerder heeft laten weten geen partijleider te willen worden.

