Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat mengt zich in de strijd om het lijsttrekkerschap van het CDA. Bij D66 zegt huidig fractievoorzitter Rob Jetten juist dat hij niet in de race is om lijsttrekker te worden.

Lange tijd werden ministers Wopke Hoekstra van Financiën en Hugo de Jonge van Volksgezondheid als grootste kanshebbers gezien om de kar bij het CDA te trekken bij de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. Nadat Hoekstra vorige week liet weten geen kandidaat te zijn, meldde De Jonge zich.

Lees ook: Minister Hugo de Jonge stelt zich kandidaat als nieuwe lijsttrekker CDA

‘Wat te kiezen hebben’

Keijzer vindt dat de leden van haar partij wat te kiezen moeten hebben en stelt zich daarom nu ook kandidaat. “En ik breng een gigantische hoeveelheid ervaring mee”, benadrukt de staatssecretaris.

Het partijbestuur van de regeringspartij draagt volgende week vrijdag een kandidaat voor. Daarna kunnen tegenkandidaten zich nog melden. De CDA-leden kiezen vervolgens begin juli met wie zij als lijsttrekker de aankomende verkiezingen in willen.

Jetten ziet ‘betere kandidaat’

Ook bij een andere coalitiepartij zijn er nieuwe ontwikkelingen rond het lijsttrekkerschap: huidig D66-fractieleider Rob Jetten geeft dinsdag aan geen lijsttrekker te willen worden bij de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. “Simpelweg omdat ik vind dat er een betere kandidaat is.”

Daarmee doelt hij op minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Zij stelde zich afgelopen zondag kandidaat. Jetten steunt haar en wil daarmee voorkomen dat de partij “in een lelijke campagne belandt waar iemand er beschadigd uitkomt”.

Tekst: Redactie/ANP

Beeld: ANP