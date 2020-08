Het stadsstrand bij de Amsterdamse wijk IJburg gaat zaterdag weer open. Burgemeester Femke Halsema sloot het gebied donderdagavond nadat er kort achter elkaar twee fatale incidenten waren gebeurd.

Meerdere instanties hebben in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar de veiligheid bij het stadsstrand. Zo werd er gekeken naar eventuele obstakels in het water en de stroming. Uit onderzoek blijkt nu dat het water veilig genoeg is om in te zwemmen als er extra maatregelen genomen worden.

Strandwachten en ballenlijnen

Het stadsbestuur heeft daarom besloten dat er toezichthouders en strandwachten van de Amsterdamse reddingsbrigade komen. Zij worden ingezet om mensen te waarschuwen voor stromingen en koud water.

Ook zullen ze badgasten wijzen op de veilige zwemplekken. Daarnaast wordt het strand bij de waterlijn afgezet met hekken zodat duidelijk wordt waar het zwemgebied precies is. Verder komen er waarschuwings- en aanwijzingsborden.

Badgasten die buiten de eerste ballenlijn op 1,40 meter diepte zwemmen doen dit op eigen risico. Het wordt dan ook sterk ontraden vanwege stromingen en koud water. Er komt ook een tweede ballenlijn op 60 centimeter diepte voor jonge kinderen.

Twee drenkelingen

Afgelopen donderdag werden binnen een dag twee drenkelingen uit het water bij IJburg gehaald. In de ochtend zag een zwemmer iemand in het water liggen. Het bleek al snel om een overleden vrouw te gaan. Omstanders hebben haar lichaam aan de kant gebracht.

In de avond was het opnieuw raak. Bij het stadsstrand werd een man in slechte toestand uit het water gehaald door de politie. Hij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Later werd bekend dat de man is overleden. Naar beide ongevallen wordt nog onderzoek gedaan.