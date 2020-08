Burgemeester Halsema sluit stadsstrand bij IJburg na incidenten

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft per direct het stadsstrand bij de wijk IJburg gesloten. Donderdagochtend stuitte een zwemmer op een lichaam, in de avond werd een man uit het water gehaald.

Bij het strand waren in de afgelopen dag twee incidenten. In de ochtend zag een zwemmer iemand in het water liggen. Het bleek al snel om een overleden vrouw te gaan. Omstanders hebben haar lichaam aan de kant gebracht. De politie heeft onderzoek gedaan, er is nog niets bekend over de identiteit van de vrouw en wat er met haar gebeurd is.

In de avond was het opnieuw raak in IJburg. Bij het stadsstrand werd een man in slechte toestand uit het water gehaald door de politie. Hij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de man eraan toe is, is niet bekend. Ook is niet duidelijk wat hem overkomen is.

De gebeurtenissen hebben Halsema nu doen besluiten om het stadsstrand voorlopig te sluiten. Ook restaurant Blijburg moet per direct de deuren sluiten. “We onderzoeken de komende dagen of het water op deze plek veilig is”, laat een woordvoerder van de Amsterdamse burgemeester weten aan Hart van Nederland.