Vanaf vandaag is het verplicht om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. Wie zich daar niet aan houdt kan een boete krijgen van bijna 100 euro. De supermarkten en de NS zijn tevreden over de subtiele overgang van het al vaak al geldende dringende advies en de verplichting.

In Alkmaar was de sfeer bij de supermarkten dinsdagmorgen ontspannen zag Leendert van Eck algemeen directeur van Deen supermarkten. Bij het filiaal van de supermarkt in Alkmaar waren in de eerste drie uur maar tien personen het mondkapje vergeten. “Die hebben we er eentje gegeven”, zegt van Eck. “We zijn eigenlijk heel tevreden.”

Geen discussies

Als een klant echt geen mondkapje wil dragen in de winkel gaat Deen daar niet tegen optreden. “Wij zijn geen politieagent. Ik wil niet dat medewerkers die aan het begin van de winkel staan hele zware discussies moeten voeren”, legt de algemeen directeur van Deen uit.

Supermarkten gaan de komende dagen aankijken hoe het gaat en blijven met elkaar in gesprek over hoe om te gaan met ‘mondkapjesweigeraars’.

‘Even wennen’

Op het station van Alkmaar moesten mensen er nog wat meer aan wennen. Meerdere mensen kwamen door de poortjes zonder mondkapje. “Ik wist eigenlijk wel dat die op moet, maar ik was het even vergeten”, zegt een man die het station net betreed. “Het is pas de eerste dag. Even wennen”.

Ook twee voor twee meisjes verderop zat de vernieuwde mondkapjesplicht er nog niet helemaal in. “Oh moet die hier ook al op? Dat is toch alleen in openbare ruimtes?”

De NS ziet weinig verschil in de situatie nu dan die van de afgelopen dagen. “In de treinen geldt al sinds de zomer een mondkapjesplicht. En sinds begin oktober is er het dringende advies om een mondkapje te dragen op stations”, zegt een woordvoerder van de NS.

Dat er nu boetes kunnen worden uitgeschreven voor overtreders betekent niet dat dit gelijk in grote getalen wordt gedaan. “We zullen mensen eerst attenderen en waarschuwen.”