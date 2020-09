Man doodgestoken op schoolplein in Groningen

Een man is in de nacht van donderdag op vrijdag neergestoken op een schoolplein in Groningen. Het slachtoffer is na de steekpartij ter plekke aan zijn verwondingen overleden.

Een voorbijganger zag de man rond 0.20 uur liggen op het schoolplein van openbare basisschool De Vuurtoren aan de Vaargeul, in het oosten van de noordelijke stad. Hij was had een steekwond.

Identiteit onbekend

De passant belde de hulpdiensten, die het slachtoffer vervolgens nog probeerden te reanimeren. Maar de hulp kwam te laat: de man bezweek op het schoolplein aan zijn verwondingen.

Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor de steekpartij was. Ook is er nog niets bekend over de identiteit van de neergestoken man. De politie doet onderzoek op en rond het schoolplein en komt later op vrijdag met meer informatie.

Veel dodelijke steekpartijen

De dodelijke steekpartij in Groningen is al zeker de vierde binnen een week. In de afgelopen dagen werden er eerder mensen doodgestoken in Venlo (zaterdag), Delft (woensdag) en Lelystad (donderdag). Daarnaast waren eer meerdere fatale schietpartijen.

Tekst: Redactie/ANP

Beeld: Persbureau Meter