Man gedood bij steekpartij in Delft, nog onbekend waarom

Een 36-jarige man is dinsdagmiddag in een woning aan de De Colignystraat in Delft neergestoken en aan zijn verwondingen overleden.

Dat gebeurde rond 14.15 uur. De politie doet grootschalig onderzoek in de woning en in de buurt. De toedracht is volgens de politie nog onbekend.

Op foto’s is te zien hoe iemand met een laken over zich heen wordt aangehouden door de politie.

Getuigen van het steekincident

De politie is op zoek naar getuigen van het steekincident. Ze vragen daarom mensen die rond 14.15 uur iets hebben gezien in de omgeving van de De Colignystraat in Delft of beelden van de omgeving hebben om contact op te nemen met de recherche. Dat kan via nummer 0900-8844 of anoniem met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

In een woning aan de #DeColignystraat in #Delft is op dinsdag 1 september rond 14:15 uur een 36-jarige man neergestoken. De man is aan zijn verwondingen overleden. We doen onderzoek naar de toedracht van het incident.https://t.co/D9YOY7fBb5 — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) September 1, 2020

Redactie/ANP

Beeld: District8