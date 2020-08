In een woning in het Limburgse Venlo is zaterdagavond laat iemand doodgestoken. De verdachte van de fatale steekpartij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De melding van de steekpartij kwam rond 23.30 uur binnen. In de woning aan de Ferdinand Bolstraat waren zaterdagavond meerdere mensen aanwezig. Een van hen kreeg op een gegeven moment een woedeaanval, waarop de bewoner van het huis naar buiten vluchtte.

Daarna richtte het heethoofd zich op de andere persoon die nog in de woning was. Het slachtoffer werd gestoken en raakte ernstig gewond. Hulp kwam te laat en het slachtoffer overleed ter plekke aan de verwondingen. De verdachte is zwaargewond naar naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in de woning en welke personen bij de fatale steekpartij betrokken waren.

Beeld: Track ’88