Op het vakantiepark bij safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee karpervissers plotseling aangevallen. De slachtoffers werden ineens door vier personen geslagen en gestoken met een kapotte fles.

De twee vissers uit Haaren lagen te slapen toen ze rond 1.45 uur werden overvallen door twee mannen en twee vrouwen. Vanuit het niets werd een van de vissers geslagen met een fles, waarop de ander wakker werd en hem te hulp schoot. Beiden werden meerdere keren met de kapotte fles geslagen.

Gevlucht in bootje

De vier daders gingen er volgens een getuige daarna vandoor in een wit bootje met buitenboordmotor in de richting van Tilburg. Volgens de getuige was er een zwemband aan de achterkant van het bootje bevestigd.

De twee slachtoffers hebben flinke snijwonden opgelopen door de steekpartij. De mannen zijn ter plekke geholpen door ambulancepersoneel en uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht. De waterpolitie heeft daarna zoveel mogelijk langs de waterkant gezocht naar het bootje, maar deze werd niet meer gevonden.

Signalement daders

In de hoop de daders te vinden heeft de politie zaterdagochtend een signalement vrijgegeven. Het waren vier Nederlands sprekende personen met een blanke huidskleur in de leeftijd tussen de 18 en 22 jaar.

De mannen hadden een wit shirt aan en een normaal postuur. Een van de vrouwen had lang blond haar en droeg een zwarte trui met capuchon. De andere vrouw had korter blond haar en een gekleurde trainingsjas aan.

Getuigen of mensen die de daders mogelijk hebben gezien of kennen worden opgeroepen contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.

Beeld: SQ Vision