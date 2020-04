Een schipper, die aangemeerd ligt in de haven van Stellendam, heeft afgelopen week een lugubere vangst gedaan. Bij het binnenhalen van zijn netten, kwamen verschillende menselijke resten mee.

Het zou gaan om onderbenen, een stuk ruggengraat en een restant van een bovenbeen. Er zaten ook twee schoenen en een spijkerbroek met een riem in het vissersnet. In de schoenen zaten nog twee voeten met sokken aan. Volgens de politie hebben de delen niet langer dan een jaar in het water gelegen.

Identiteit slachtoffer

De Forensische Opsporing van de politie heeft de menselijke resten meegenomen voor onderzoek. “Alles wordt schoongemaakt in de hoop dat mensen de kleding en/of schoenen herkennen”, schrijft de Politie Rotterdam op Facebook. De politie gaat binnenkort foto’s van de kleding online zetten, in de hoop met hulp van het publiek ook de identiteit van het slachtoffer boven water te krijgen.

