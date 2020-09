Children First organiseert aankomende zondag een demonstratie tegen de heroprichting van de omstreden Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit (PNVD), in de volksmond beter bekend als de ‘pedopartij’. Een petitie om de partij te verbieden is al een half miljoen keer ondertekend.

De PNVD werd in 2010 ontbonden, omdat de partij te weinig steun wist te verzamelen om mee te mogen doen aan de Tweede Kamerverkiezingen van dat jaar. Nelson Maatman en Norbert de Jonge doen nu een nieuwe poging om de partij op de kaart te zetten.

‘Het is niet normaal’

Vanuit de samenleving is veel weerstand tegen het opnieuw in leven blazen van de omstreden partij. Maria Karaman van Children First verwacht zondag daarom een hoop mensen bij de demonstratie in Den Haag, vertelt ze aan Hart van Nederland.

Zelf kan Karaman er niet bij dat een partij met zulke controversiële standpunten in Nederland kan bestaan. “Wij vinden dat de onschuld van een kind gewaarborgd moet blijven. Het is niet de bedoeling dat er een politieke partij wordt toegestaan waarbij het niet-normale normaal wordt gevonden.” Ze hoopt dan ook dat de PNVD uiteindelijk verboden zal worden.

Deelnemers aan de demonstratie lopen zondag van de Lange Vijverberg naar het Binnenhof. Het bestaan van de PNVD doet volgens Karaman veel pijn bij slachtoffers van seksueel misbruik en daarom heeft ze gevraagd of iedereen een teddybeer mee willen nemen om hen een hart onder de riem te steken. “Ze worden niet vergeten.”

Ook seks met dieren

Naast het legaliseren van seks met kinderen heeft de PNVD nog andere omstreden standpunten in het partijprogramma staan. Zo wil de partij bijvoorbeeld dat seks met dieren en necrofilie, indien de overledene voor zijn dood schriftelijk toestemming heeft gegeven, worden gelegaliseerd.

Dit verbieden is volgens de voorstanders een (onnodige) inperking van vrijheden van mensen. Ook zien ze bij de PNVD geen goede argumenten voor het huidige verbod.

Reactie van de PNVD op de Avaaz petitie van Anneke de B. pic.twitter.com/g3w4dnAoG7 — PNVD (@PNVD) September 2, 2020

Reactie ‘pedopartij’

In een reactie aan Hart van Nederland laat de PNVD weten dat “mogen demonstreren een belangrijk grondrecht is”. Wel is het volgens de partij “jammer” dat Children First “nooit geprobeerd heeft in dialoog te gaan”. “Dan zouden we mogelijk onnodige zorgen en angsten die bij hen leven kunnen wegnemen.”

De partij zegt geen leeftijdsgrenzen in de wet te willen, “maar strafbaarheid van seks met iemand waarvan men weet, of had moeten weten, dat deze daar niet mee instemde of (bijvoorbeeld door onbekwaamheid) mee kon instemmen”.

Eerder zei de PNVD al op Twitter dat “de petitie de noodzaak laat zien van een humaan-liberale partij als de PNVD”. Een partijverbod zou volgens hen “de democratie onnodig uithollen”.