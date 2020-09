De voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB), waar het kabinet zich op baseert voor Prinsjesdag, liggen traditiegetrouw op straat. Volgens de gelekte documenten bedraagt de economische groei volgend jaar 3,5 procent, na enorme krimp dit jaar.

Dat bevestigen Haagse bronnen dinsdagavond na berichtgeving door RTL Nieuws. Prinsjesdag is pas volgende week, op de derde dinsdag van september, maar de eerste documenten zijn nu dus al gelekt. “Een sprankje hoop in crisistijd”, laten ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW in een reactie weten.

De organisaties hopen dat de cijfers realiteit zullen worden. Volgens het CPB gaan werkenden er het meest in koopkracht op vooruit, namelijk 1,2 procent. Mensen met een uitkering hebben volgens het planbureau 0,5 procent meer te besteden en gepensioneerden gaan er 0,4 procent op vooruit.

Werkloosheid stijgt minder hard

Door het derde noodsteunpakket dat het kabinet recent presenteerde, komt de werkloosheid iets minder hoog uit dan verwacht: op 5,9 procent, wat neerkomt op 545.000 werklozen. In de schattingen van augustus ging het CPB nog uit van een werkloosheid van 6,5 procent.

Vakbond CNV noemt het “mooi nieuws” dat de werkloosheid minder hard stijgt dan gedacht. “De noodmaatregelen om de economie door de crisis te loodsen, lijkt te doen waarvoor het is bedoeld: werkloosheid voorkomen.” Vakbond FNV wacht met reageren op de plannen tot de stukken officieel naar buiten komen.

‘Coronacrisis kan plannen omgooien’

De voorspellingen zijn overigens nog erg onzeker door de coronacrisis. Voor 2020 was er nog een economische groei van 1,5 procent voorspeld, maar de wereldwijde uitbraak gaf de economie een enorme dreun. Het CPB gaat dit jaar dan ook uit van een krimp van dik 5 procent. Ten opzichte van de barre situatie in 2020 zal de economie volgend jaar dus behoorlijk groeien.

Andere onzekere factoren zijn volgens MKB-Nederland en VNO-NCW de kans op een no-dealbrexit en geopolitieke verhoudingen die onder druk staan. Onder meer de spanningen tussen grootmachten China en de Verenigde Staten lopen op. “Binnen een mum van tijd kan alles er weer compleet anders bijliggen”, aldus de ondernemersorganisaties.

