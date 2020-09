De zorgpremie gaat in 2021 met ruim 60 euro omhoog. Dat is een stijging van zo’n 5 euro per maand, een kleinere stijging dan eerder vanwege de coronacrisis werd verwacht. Dat melden bronnen donderdag aan het AD.

De premiestijging wordt tijdens Prinsjesdag pas officieel bekendgemaakt door het kabinet, zo melden de bronnen. Mogelijk wijkt het definitieve premiebedrag nog iets af. Op basis van het premiebedrag dat het kabinet bekend maakt, baseren zorgverzekeraars de premie voor hun verzekerden. Die definitieve bedragen maken ze dit najaar bekend.

Hogere premie door coronacrisis

Vanwege de coronacrisis werd eerder voorspeld dat de zorgpremie in 2021 mogelijk zou stijgen met maar liefst 144 euro, maar doordat veel standaard zorg werd uitgesteld of nog niet is gedeclareerd lijkt die stijging te zijn afgevlakt. De kans bestaat dat in 2022 de premie alsnog stijgt als gevolg van uitgestelde zorg.

Volgens de huidige raming komt de zorgpremie volgend jaar uit op 1476 euro. Dat is ongeveer 123 euro per maand. Nu ligt de premie nog op 1402 euro, ongeveer 116 euro per maand.