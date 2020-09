CBS: leven van Nederlanders is drastisch veranderd door coronavirus

Nederlanders hebben hun leven drastisch zien veranderen door het uitbreken van het coronavirus en de daaropvolgende maatregelen. Zo zagen we elkaar de afgelopen een stuk tijd minder en werden er minder huwelijken voltrokken. Verder werd er meer gespaard en minder uitgegeven. De economie maakten een historische economische krimp mee en op nog vele andere manieren werden onze levens beïnvloed door de coronapandemie.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat heeft de maatschappelijke gevolgen van de uitbraak van het coronavirus op een rij gezet in een dashboard en gaat dat geregeld voorzien van updates, op aanvraag van de Sociaal-Economische Raad (SER).

De onderzoekers registreren niet louter negatieve effecten van de uitbraak van het coronavirus. Zo kwamen er veel minder meldingen van criminaliteit binnen. “Dit was te danken aan onder meer een sterke daling van het aantal woninginbraken”, lichten ze toe. In juni is juist weer iets meer ingebroken dan normaal. Ook hadden de massaal thuisblijvende Nederlanders meer te maken met overlast.

Werkloosheid

De coronacrisis werd volgens de statistici snel voelbaar op de arbeidsmarkt, ondanks dempende maatregelen als de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

Het aantal werklozen steeg en het aantal werkenden daalde. Voor het eerst in jaren groeide de groep bijstandsontvangers, vooral onder jongeren. In juni herstelde de werkgelegenheid licht.

Woningmarkt onverstoorbaar

“De woningmarkt is vooralsnog onverstoorbaar”, observeren de onderzoekers. “De prijzen blijven stijgen en het aantal transacties blijft op een vergelijkbaar niveau.”

Het CBS zegt eraan te werken om statistieken vaker naar buiten te brengen dan gebruikelijk, om een zo actueel mogelijk beeld te kunnen geven van de samenleving in coronatijd.