Sobere Prinsjesdag zonder publiek dit jaar: geen rijtoer en balkonscène

Ook Prinsjesdag zal door de uitbraak van het coronavirus dit jaar anders zijn dan we gewend zijn. Zo zullen koning Willem-Alexander en koningin Máxima geen rijtoer door Den Haag maken. Verder gaat de traditionele balkonscène op paleis Noordeinde niet door.

Dat hebben burgemeester Jan van Zanen, minister Ank Bijleveld van Defensie en Eerste Kamer-voorzitter Jan Anthonie Bruijn besloten in overleg met de koning. De feestelijkheden op de derde dinsdag van september zullen “zo sober mogelijk” zijn. Wel wordt geprobeerd om “waar mogelijk” rekening te houden met traditie.

Troonrede in Grote Kerk

Eerder was al besloten om wegens ruimtegebrek de Troonrede niet in de Ridderzaal maar in de Grote Kerk te houden. Voor die locatie is gekozen omdat het daar wel mogelijk is om alle leden van het kabinet, de 150 Tweede Kamerleden en 75 senatoren op anderhalve meter afstand van elkaar te laten zitten.

In tegenstelling tot andere jaren mogen zij geen deze keer geen gasten meenemen. Ook is er geen publieke tribune. Normaal zijn er op Prinsjesdag ongeveer duizend gasten in de Ridderzaal, maar door de coronamaatregelen is er nu slechts plek voor 250 mensen. Het is voor het eerst sinds 1904 dat Prinsjesdag niet op het Binnenhof zal plaatsvinden.

‘Kom niet naar Den Haag’

Alle openbare activiteiten, zoals de traditionele rijtoer in de Glazen Koets en de balkonscène op paleis Noordeinde, zijn vanwege de coronacrisis geschrapt. De gemeente Den Haag roept mensen op om dinsdag 15 september niet naar hofstad te komen en Prinsjesdag via de televisie te volgen. Het gebied rond de Grote Kerk zal afgesloten worden.

Ook het militair vertoon zal dit jaar een stuk minder zijn. Volgens Defensie zal bij aankomst van het koningspaar bij de Grote Kerk “beperkt ceremonieel” aanwezig zijn. Hoe het eerbetoon aan het staatshoofd er precies uit komt te zien, wordt later bekendgemaakt.

Vaker sobere Prinsjesdag

Het is niet de eerste keer dat Prinsjesdag sober gevierd wordt. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog vond toenmalig koning Wilhelmina het gepaster om in een auto naar de Ridderzaal te komen. Haar opvolgster Juliana deed in 1974 hetzelfde vanwege een gijzeling in de Franse ambassade die toen bezig was.

Op 18 september 2001 werd er geen muziek gespeeld tijdens de viering. Aanleiding daarvoor waren de aanslagen in de Verenigde Staten een week eerder. De Gouden Koets met regerend koningin Beatrix maakte een korte stop bij de Amerikaanse ambassade uit eerbetoon.