Nederland zit vijf weken op slot om het aantal besmettingen terug te dringen. Het aantal ziekenhuisopnames blijft ondertussen gestaag stijgen. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op dinsdag: 7.561, dat zijn er 123 meer dan op maandag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op dinsdag: 2.751, dat zijn er 178 meer dan op maandag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op dinsdag: 684, dat zijn er 26 meer dan op maandag

Update 06:33 – ANWB ziet files met 63 procent dalen door thuiswerken

De lengte en de duur van de files op de Nederlandse wegen is dit jaar met 63 procent gedaald. Dit concludeert de ANWB op basis van de jaarlijkse filecijfers. In de eerste twee maanden van het jaar constateerde de ANWB nog een flinke toename van de files met zo’n 20 procent. Ook de afgelopen twee jaar was sprake van forse filegroei.

De oproep van het kabinet op 15 maart zoveel mogelijk thuis te werken en zo min mogelijk te reizen, had direct effect op het verkeer. De vaak dagelijkse files bij de beruchte knelpunten waren plots verdwenen. Door het mooie weer ontstonden overdag in het voorjaar en in de zomer wel meer files. Tijdens de zomervakantie was het overdag zelfs drukker dan vorig jaar. Volgens de ANWB komt dit deels doordat Nederlanders in eigen land de vakantie doorbrachten.

De ANWB noteerde op dinsdag 28 januari een record-avondspits van 951 kilometer. De files op de Afsluitdijk, waar werkzaamheden zijn, voeren dit jaar de file top 10 aan. Op de tweede plaats staat de N3 bij Dordrecht. De A27 tussen Lexmond en Werkendam staat op de derde plaats.

Update 06:16 – Groningen, Twente en Gelderland hopen op militaire hulp in zorg

Ziekenhuizen en verzorgingshuizen in Groningen, Twente en Noord- en Oost-Gelderland hopen woensdag te horen dat ze militaire hulp krijgen. Defensie praat met instellingen in de drie regio’s om te kijken of ze extra mankracht kunnen krijgen en hoe die het beste verdeeld kan worden. Daarna wil de legerleiding zo snel mogelijk een knoop doorhakken, omdat de hulp meteen nodig is.

De drie regio’s sloegen de afgelopen dagen alarm. De druk op de zorg is zo groot, dat al op korte termijn de minimale zorg niet meer kan worden gegarandeerd. Verplegers hebben dan misschien geen tijd meer om ouderen te wassen, medicijnen toe te dienen en om iemands bloeddruk te meten. Veel zorgmedewerkers hebben zelf corona of zitten in quarantaine omdat iemand uit hun omgeving besmet is. Verpleeghuizen kunnen nauwelijks ouderen overnemen van ziekenhuizen, terwijl ook daar steeds meer patiënten binnenkomen. De zorg dreigt daardoor helemaal vast te lopen.

Defensie heeft ongeveer honderd militairen met een medische achtergrond beschikbaar om te helpen. Eerder was al bekend dat duizend militairen klaarstaan om te helpen bij taken zoals het afnemen van tests of het uitdelen van maaltijden.

Update 05:47 – Succes corona-app lastig te meten

De corona-app, die inmiddels ruim vier miljoen keer is gedownload op smartphones, heeft inmiddels geleid tot 6400 positieve testuitslagen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het ministerie van Volksgezondheid,. Dat schrijft Trouw woensdag. Het is de vraag of dat veel of weinig is. Bij de ontwikkeling van de CoronaMelder is nooit een doelstelling geformuleerd, waardoor niet snel van succes of mislukking kan worden gesproken.

Volgens het ministerie behoort de CoronaMelder tot de top-3 van meest gebruikte corona-apps in Europa. In Nederland staat de app, die op 10 oktober landelijk werd ingevoerd, bij een kwart van de bevolking op de telefoon.

De gebruiker van de CoronaMelder krijgt een melding als hij minstens vijftien minuten in de nabijheid is geweest van een andere deelnemer die later corona blijkt te hebben. Volgens het ministerie gaven tot nu toe bijna 79.000 mensen via de app aan positief te zijn getest op corona. Dit gebeurt de laatste weken in toenemende mate.

Van de mensen die via de app een waarschuwing ontvingen, lieten 73.000 mensen zich testen op corona. Dit aantal groeide de laatste weken welhaast explosief, met een dip tijdens kerst.

Update 05:22 – ‘Tandarts gemeden uit angst voor virus’

Een kwart van de Nederlanders is sinds het begin van de coronapandemie niet meer bij de tandarts geweest. Dat blijkt uit onderzoek van online vergelijker Independer. Tandartsenvereniging KNMT herkent de daling en spreekt van een zorgwekkende ontwikkeling. Dat meldt het AD.

Met name onder jongvolwassenen tussen de 18 en 34 jaar zit de angst voor corona er flink in, aldus het onderzoek, dat is uitgevoerd door Panel Inzicht onder vijfhonderd volwassen Nederlanders.

Een vijfde van de mensen in deze leeftijdscategorie wil pas weer in de tandartsstoel plaatsnemen als een aanzienlijk aantal Nederlanders is ingeënt tegen corona. Bijna de helft van de 18 tot 34-jarigen die niet gaan (47 procent) merkt een negatieve invloed op hun tanden en kiezen. Bovendien nemen zij hun kinderen vaak ook niet meer mee naar de tandarts.

Update 05:04 – Kritisch planbare operaties in ziekenhuizen nu ook in gevaar

De Nederlandse ziekenhuizen dreigen midden in de coronacrisis op een verder dieptepunt te belanden. Want door de aanhoudende druk en personeelstekorten komt nu ook de kritisch planbare zorg, die eigenlijk binnen zes weken geleverd moet worden, in serieus gevaar. Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), schrijft De Telegraaf.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om operatieve verwijdering van darmkanker, chemokuren en nier- en stamceltransplantaties. “Als dergelijke ingrepen langer uitgesteld worden, is het mogelijk dat er permanente gezondheidsschade of verlies van levensjaren ontstaat”, zegt een NZA-woordvoerder.

Dat zou een nieuwe tegenvaller zijn, nadat minister Van Ark (Medische Zorg) afgelopen week al aankondigde alle niet-spoedeisende planbare zorg – daarmee wordt zorg bedoeld die langer dan zes weken kan wachten – in de ziekenhuizen stil te leggen.

Update 05:04 – Adviseurs in OMT bijeen over ‘Britse variant’ coronavirus

Het Outbreak Management Team (OMT) komt woensdag weer bij elkaar. Het overleg gaat onder meer over de ‘Britse variant’ van het virus, een nieuwe mutatie die onlangs is opgedoken.

De ‘Britse variant’, zo genoemd omdat de mutatie voor het eerst in Groot-Brittannië is vastgesteld, is besmettelijker dan andere versies van het coronavirus. Zeker elf mensen in Nederland hebben de variant opgelopen, maar het werkelijke aantal zou weleens hoger kunnen liggen. Het gevolg van de hogere besmettelijkheid kan zijn dat het aantal nieuwe gevallen voorlopig hoog blijft, en dat kan gevolgen hebben voor de toch al torenhoge druk op ziekenhuizen.