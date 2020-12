In drie regio’s worden vanaf woensdag militairen ingezet in verpleeg- en verzorgingshuizen. Het defensiepersoneel moet helpen, omdat instellingen niet meer genoeg zorgmedewerkers in kunnen zetten om de boel draaiende te houden. De regio’s hadden eerder al in een brandbrief gevraagd om ondersteuning van militairen.

Minister Grapperhaus benadrukt dat het leger allen kan worden ingezet als uiterste redmiddel. Zo moeten de regio’s eerst onderzoeken of er onderling personeel kan worden uitgewisseld of dat bijvoorbeeld het Rode Kruis kan bijspringen. Er is ook een regio waar de brandweer ondersteuning biedt. Enkel als dit allemaal niet mogelijk is kan er een beroep worden gedaan op defensie.

Lichte hand-en-spandiensten

De drie regio’s waar defensie waarschijnlijk te hulp schiet zijn Groningen, Twente en Noord- en Oost-Gelderland. Volgens voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls overwegen meer regio’s om de hulp van het leger in te roepen. Om niet alle beschikbare militairen te vroeg in te zetten houden, wordt de situatie in de regio’s dinsdag nog eens tegen het licht gehouden. Woensdag zouden de eerste militairen kunnen bijspringen.

Grapperhaus benadrukt namens het kabinet dat de welwillendheid van Defensie er is en dat militairen beschikbaar zijn mocht het nodig blijken. Wel moet eerst duidelijk worden hoeveel mensen precies nodig zijn en wat voor werkzaamheden ze gaan uitvoeren. Zo is er mogelijk vraag naar “lichte hand-en-spandiensten”, maar ook naar medisch ingewikkeldere taken.