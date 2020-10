De tweede coronagolf stopt vooralsnog nog niet. Het aantal besmettingen blijft toenemen en de ziekenhuizen liggen steeds voller met coronapatiënten. Ondertussen is Nederland in een ‘gedeeltelijke lockdown’ en de effecten van die lockdown zijn nog niet duidelijk te zien. Volg hier het laatste nieuws.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op donderdag: 10.280, dat is in lijn met aantallen afgelopen week

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op donderdag: 2.384, dat zijn er evenveel als woensdag

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care op donderdag: 553, dat zijn er 8meer dan woensdag

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 7.070

Update 06:19 – Aantal overledenen 600 hoger dan gewoonlijk in een week

Vorige week zijn naar schatting 3450 mensen overleden in Nederland, bijna 600 meer dan gebruikelijk voor deze periode. Vergeleken met de voorgaande week zijn er 250 mensen meer doodgegaan, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

“De hogere sterfte valt samen met de opkomende tweede golf van de corona-epidemie in Nederland”, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Update 05:25 – Meerdaagse stembusgang half maart wegens corona

Om de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart coronaproof te laten verlopen zal een deel van de stemlokalen al enkele dagen voor de verkiezingsdag opengaan. Daarnaast krijgen kiezers die om bijvoorbeeld medische redenen niet in staat zijn naar het stemlokaal te komen, de kans per post te stemmen. Dat is volgens Haagse bronnen van de Volkskrant de kern van de brief die minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) begin november naar de Tweede Kamer stuurt.

Ollongrens ministerie wil het bericht niet bevestigen, maar stelt alleen dat er “een reeks van maatregelen wordt getroffen om te voorkomen dat het coronavirus de verkiezingen in de war gooit”.

Een aantal van die maatregelen staat in de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 waarover de Eerste Kamer komende dinsdag debatteert en stemt. Corona dreigt de gang naar de stembus moeilijker te maken, waardoor in die wet bijvoorbeeld is vastgelegd dat het aantal volmachtstemmen dat iemand mag uitbrengen van twee naar drie wordt verhoogd. De Tweede Kamer heeft al met de wet (geldigheidsduur zes maanden) ingestemd.

Update 03:39 – ‘Negatief reisadvies is desastreus voor Curaçaose horeca’

Als het kabinet-Rutte inderdaad beslist om tijdens de kerstvakantie een negatief reisadvies in te voeren voor vakanties van Nederlanders naar het buitenland, is dat desastreus voor de horeca op Curaçao. Dat zegt Hans Slier, voorzitter van de Curaçaose belangenorganisatie voor het toerisme Chata. Volgens hem zullen veel restaurants en hotels dat niet overleven. Hij verwacht dat 50 tot 60 procent definitief zal sluiten of failliet zal gaan.

Op Curaçao is veel paniek ontstaan nadat bekend is geworden dat het Outbreak Management Team (OMT) voorstander is van een negatief reisadvies voor alle reizen vanuit Nederland naar het buitenland in de kerstvakantie. Hotels en horeca op Curaçao zijn voor een groot deel afhankelijk van toeristen uit Nederland. Die mogen nu gewoon komen op voorwaarde dat ze een negatieve PCR-test kunnen overhandigen.

Als gevolg van de coronamaatregelen op het eiland, waaronder een avondklok en een lockdown, lopen veel hotels en restaurants “op hun laatste benen”, aldus Slier. Als er rond de kerstperiode geen Nederlanders meer kunnen komen, is dat volgens hem heel nadelig voor het eiland. Naar alle waarschijnlijkheid zal het Nederlandse kabinet vrijdag uitsluitsel geven over het reisadvies.

Update 03:17 – Noodkreet zorg: ‘Kom ons alsjeblieft weer helpen!’

Zorgorganisaties smeken om steun uit de samenleving. Iedereen die komende weken zijn handen vrij heeft, wordt opgeroepen zich te melden bij Extra handen voor de zorg. “De situatie is niet veel langer houdbaar”, stelt ouderenzorgorganisatie ActiZ in het AD.

In de ouderenzorg zijn de personeelstekorten op dit moment zo nijpend, dat zorgorganisaties alle extra handen nodig hebben die ze kunnen krijgen. Niet alleen gepensioneerde zorgmedewerkers, ook mensen die om andere redenen het vak verlaten hebben en verpleegkundestudenten worden opgeroepen zich te melden.

De oproep geldt ook voor burgers zonder zorgachtergrond. “In een spoedcursus van een week, de Nationale Zorgklas, kunnen we mensen snel klaarstomen om te helpen bij de verzorging’’, zegt woordvoerder Eric Bosman van ActiZ. “Daarnaast roepen we iedereen op om te kijken of je iets voor kwetsbare ouderen of chronisch zieken in je eigen omgeving kunt doen.’’

Afgelopen voorjaar meldden 20.000 Nederlanders meldden zich via Extrahandenvoordezorg.nl om bij te springen. Nu is er veel minder animo, zegt een woordvoerder. “Tussen maart en juni hebben we een kleine 8000 mensen voorgesteld aan een zorgorganisatie. Dit najaar hebben pas ongeveer 2500 mensen aangegeven dat ze beschikbaar zijn.’’

ANP/Redactie