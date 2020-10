Voor het eerst meer dan 11.000 nieuwe besmettingen met coronavirus

Voor het eerst zijn meer dan 11.000 positieve coronatests gemeld in een etmaal tijd. Het hoge cijfer is het gevolg van een technische storing op woensdag. Toen kwamen aanzienlijk minder meldingen binnen dan in de dagen ervoor. Die aantallen zijn vrijdag alsnog meegerekend.

Toch is het algemene beeld “hoopvol”, aldus het instituut. Het percentage positieve tests lijkt de laatste dagen te stabiliseren. Dat suggereert dat de forse toename van het aantal gevallen langzaamaan tot stilstand komt.

Recordaantal

Het RIVM kreeg tussen donderdagochtend en vrijdagochtend een recordaantal van 11.141 positieve tests binnen. Op woensdag waren dat er slechts 8115 door een storing bij de GGD’en. In de andere dagen deze week lag het cijfer iets boven de 10.000.

