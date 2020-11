Nederland is weer terug in de ‘gedeeltelijke’ lockdown. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames lijkt al een tijdje stabiel, de vraag is de komende periode dan ook hoe de feestdagen gevierd zullen worden. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op zaterdag: 4.499, dat zijn er 1.282 minder dan op vrijdag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op zaterdag: 1.711, dat zijn er 58 minder dan op vrijdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op zaterdag: 511, dat zijn er 7 minder dan op vrijdag

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 06:22 – 70 jongeren bekeurd voor feest in Maasdijk</h5

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een feest met zo'n zeventig jongeren in Maasdijk opgebroken. De jongeren hielden volgens de politie "op geen enkele manier" 1,5 meter afstand van elkaar.

De agenten waren afgekomen op een melding van geluidsoverlast. Het feest in een bedrijfspand in het Zuid-Hollandse dorp is meteen beëindigd en alle aanwezigen kregen een bekeuring.