Grote steden waarschuwen opnieuw: blijf vandaag lekker thuis

Na de koopgekte tijdens Black Friday en de drukte in de binnensteden zaterdag, roepen bezoekers opnieuw op de drukte te vermijden. “Kom doordeweeks, dan is het rustiger.”

De gemeente Rotterdam laat weten zondag de winkels in het centrum van de stad, Alexandrium en op het Zuidplein eerder te sluiten, namelijk om 17:00. “Shop zoveel mogelijk online lokaal,” klinkt het advies. “Toch iets in de winkel nodig? Kom alleen en als het te druk is, kom dan terug op een rustiger moment.”

Doe inkopen online

Ongeveer hetzelfde advies klinkt op het Twitter-account van de gemeente Amsterdam, die ook vandaag drukte in het centrum verwacht. De gemeente moedigt mensen aan om inkopen online te doen en als mensen toch iets nodig hebben uit de stad, klinkt het advies: “Kom doordeweeks, dan is het rustiger.”

⚠️ Ook vandaag verwachten we drukte in het centrum. Feestinkopen doen? ↴ 🚶‍♂️ Doe je inkopen zo veel mogelijk alleen

🏬 Kom doordeweeks, dan is het rustiger

Enkele Twitteraars reageren laatdunkend op de oproep. “Maken we zelf wel uit… Halsema stond ook met 800 mensen op de Dam dus niet zeiken!” aldus Richie. Een ander stelt voor om, net als in Rotterdam, de winkels tijdig te sluiten om drukte te voorkomen. “Dan is het met de drukte over.”

Maatregelen tegen drukte

Zaterdag zagen diverse gemeenten zich genoodzaakt om maatregelen te nemen tegen de drukte. Zoals gezegd werden de winkels in Rotterdam eerder gesloten. Ook in Eindhoven en Dordrecht gingen winkels eerder dicht, daar moest het winkelend publiek om 16:00 vertrekken. Amsterdam stelde in twee winkelstraten eenrichtingsverkeer in om de drukte beter te kanaliseren.