Aboutaleb: 'Kabinet wilde Black Friday niet verbieden'

Volgens de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb hebben de 25 burgemeesters in het Veiligheidsberaad het kabinet gevraagd Black Friday dit jaar te verbieden. Volgens Aboutaleb wilde het kabinet dit niet, waardoor het koopjesfestijn gewoon kon doorgaan.

“De 25 burgemeesters hebben gezegd: doe er wat aan. Maar het kabinet heeft besloten om dat niet te doen. Als je aan ziet komen dat dingen veel mensen op de been zouden brengen, dan ligt het voor de hand om te zeggen: misschien niet zo verstandig”, aldus Aboutaleb. Op de vraag of het koopjesspektakel dan verboden had moeten worden, zei de burgemeester: “In ieder geval niet op z’n beloop laten”.

Enorme drukte in winkelstraten

Black Friday, waar winkeliers dagenlang stuntten met hun prijzen, hebben de hele week al voor enorme drukte in winkelstraten gezorgd. Daarbij is het nauwelijks mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Sommige steden, waaronder Rotterdam, besloten de winkels in het centrum eerder te sluiten.

Ook zondag roepen diverse grote steden het winkelend publiek op om hun inkopen zo veel mogelijk online te doen. De gemeente Amsterdam oppert zelfs om doordeweeks te komen, als mensen écht naar de stad moeten. Dan is het rustiger in het winkelgebied.

ANP/Redactie