Nederland viert dit jaar een sobere Kerst in kleine kring. Het land zit vijf weken op slot om het aantal besmettingen terug te dringen. Het aantal ziekenhuisopnames blijft ondertussen gestaag stijgen. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op donderdag: 11.555, dat zijn er ruim 1100 meer dan op woensdag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op donderdag: 2.302, dat zijn er 13 meer dan op woensdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op donderdag: 590, dat zijn er 13 minder dan op woensdag

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 07:17 – GGD noteert bijna twee keer zoveel coronatesten voor kerst

De dagen voor kerst was het veel drukker dan normaal in de teststraten. Dat vertelt het hoofd Infectieziekten van de GGD, Yvonne van Duijnhoven tegen AT5. ”Denk niet dat je het met een negatieve test wel even wat ruimer kunt nemen.”

Normaal ligt het aantal testen per dag rond de 3.500, de dagen voorafgaand aan kerst waren dat er zo’n zesduizend. Van Duijnhoven vermoedt dat veel mensen, ook zonder klachten, graag wat extra zekerheid voor de feestdagen willen: ”Ik vrees dat er inderdaad mensen zijn die zo denken.”

Van Duijnhoven vervolgt: ”Maar het is heel belangrijk dat mensen niet denken, met een negatieve test dat je geen corona hebt. Je kan nog al wel besmet zijn, maar zo weinig virus hebben op het moment van de test dat het nog niet gevonden wordt. Maar als je dan een dag later aan de kerstdis aanschuift en inmiddels dat virus zich lekker aan het vermenigvuldigen is, kan je gewoon besmettelijk zijn voor anderen.”

Update 06:41 – Ook met kerst houdt corona Caribische eilanden bezig

De verspreiding van Covid-19 houdt de bewoners van de Caribische eilanden van het Koninkrijk nog steeds erg bezig. Zo kunnen Arubanen kerst vieren met familie. Maar de overheid benadrukt dat iedereen zich wel aan de regels moet houden.

Donderdag waren er dertig nieuwe coronabesmettingen op Aruba, op vrijdag waren er dat 29. Tegelijkertijd herstelden in die twee dagen 34 personen. Daarmee is het aantal actieve besmettingen op 179 uitgekomen. Een fractie van de ruim 1800 besmettingen die er in september waren. Maar toch blijft het eiland alert. Op Aruba zijn 47 coronapatiënten overleden.

Op Curaçao gelden al enige tijd strenge coronamaatregelen, met onder meer een avondklok en een alcoholverbod in restaurants en bars. Vrijdag zijn er op Curaçao 48 nieuwe gevallen bij gekomen, tegelijkertijd zijn er 45 coronapatiënten hersteld. In totaal zijn er nu 1657 actieve besmettingen geregistreerd. Op Curaçao zijn twaalf besmette personen overleden. Bewoners zijn zich ervan bewust dat bij een nieuwe stijging een lockdown dreigt.

Op Sint-Maarten zijn vrijdag vijftien nieuwe besmettingen geregistreerd en zijn er in totaal 121 actieve besmettingen. Sinds maart zijn er 26 mensen overleden. Het gaat op Sint-Maarten niet om hoge aantallen, maar toch zijn regering en bewoners erg bewust van het feit dat er nog steeds dagelijkse nieuwe besmettingen plaatsvinden; een stijging kan tot nieuwe maatregelen leiden.

Op de BES-eilanden is het aantal besmettingen erg laag. Vrijdag kende Bonaire drie besmettingen, Sint Eustatius één, Saba is al lang gevrijwaard van coronabesmettingen. De eilanden kennen strenge regels voor bezoekers. Vanwege de grootte van de eilanden – Bonaire kent ruim 20.000 inwoners, Sint Eustatius ruim drieduizend en Saba iets meer dan tweeduizend – zijn bewoners heel bewust van het gevaar. Een kleine stijging kan direct nieuwe maatregelen tot gevolg hebben.

Update 05:55 – België eist negatieve coronatest bij grenscontroles

Nederlanders en andere buitenlanders die vanaf eerste kerstdag naar België gaan, moeten een negatieve uitslag van een coronatest kunnen tonen. Er zijn daarvoor speciale grenscontroles. De uitslag mag niet ouder zijn dan twee dagen.

De maatregel is ingesteld om te voorkomen dat buitenlanders in België gaan shoppen omdat daar de winkels nog wel open zijn. In onder meer Nederland zijn de niet-essentiële winkels gesloten om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

België vreesde vorig weekend een toestroom van Nederlanders die vlak voor de kerst daar nog cadeautjes wilden inslaan. Grote drukte in populaire winkelsteden als Antwerpen en Knokke bleef echter uit.

Update 04:58 – Koning houdt kersttoespraak vanuit Chinese Zaal

Koning Willem-Alexander houdt zijn traditionele kersttoespraak deze eerste kerstdag vanuit de Chinese Zaal van paleis Huis ten Bosch. De vooraf opgenomen boodschap is om 13.00 uur te zien op onder andere NPO 1, NPO 2 (met gebarentolk), RTL 4 en SBS 6 en is te beluisteren op NPO Radio 1.

Het is de tweede keer dat Willem-Alexander zijn kerstrede uitspreekt vanuit zijn woonpaleis. Vorig jaar koos hij voor de hal van Huis ten Bosch.

Op sociale media werd dinsdag een foto verspreid van de opnames enkele dagen geleden. Daarop is te zien dat er rekening is gehouden met de coronamaatregelen. Een van de twee cameramannen draagt duidelijk zichtbaar een mondkapje.

De kersttoespraak is de meest persoonlijke die de koning houdt. Vorig jaar zei Willem-Alexander dat mensen niet te veel moeten streven naar geluk. De jongere generatie gaf hij mee dat verdriet en tegenslagen bij het leven horen. Deze kerstboodschap trok opgeteld anderhalf miljoen kijkers.