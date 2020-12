Aantal nieuwe coronabesmettingen blijft vrijwel gelijk

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 11.550 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Dat zijn er ongeveer even veel als het instituut er donderdag noteerde. Volgens gecorrigeerde cijfers werden toen 11.529 positieve testresultaten gemeld.

Tussen donderdag- en vrijdagochtend zijn 97 sterfgevallen geregistreerd die zijn gerelateerd aan Covid-19. Een dag eerder waren dat er 89. Dit betekent niet dat deze mensen allemaal de afgelopen 24 uur zijn overleden. Cijfers komen soms met vertraging binnen.

Meeste nieuwe besmettingen in Rotterdam

Rotterdam was vrijdag de gemeente met de meeste nieuwe besmettingen: 307. Daarna volgen Amsterdam (303 positieve tests) en Almere (181 gevallen). Op regionaal niveau spant Utrecht nog steeds de kroon, met 1051 gemelde besmettingen tussen donderdag- en vrijdagochtend. Twente volgt met 793 gevallen. In de afgelopen zeven dagen kregen bijna 80.000 mensen in Nederland een positief testresultaat.

Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen weken steeds verder opgelopen. Met een strenge lockdown hoopt het kabinet daarin verandering te brengen. De maatregelen gingen in op 15 december, tien dagen geleden. Een effect is nog niet te zien in de dagelijkse besmettingscijfers.

Incubatietijd

Van alle mensen die coronaklachten krijgen, ontwikkelt 99 procent die binnen tien dagen na de besmetting. Gemiddeld is de incubatietijd van het virus volgens het RIVM vijf tot zes dagen. Niet iedereen laat zich bij de allereerste klachten direct testen. Tussen het afspreken van een test en de uitslag zit gemiddeld ook nog 41 uur. Het is dus mogelijk dat mensen die nu positief zijn getest, het virus nog net voor het ingaan van de lockdown hebben opgelopen.

ANP