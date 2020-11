Nederland is weer terug in de ‘gedeeltelijke’ lockdown. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames lijkt al een tijdje stabiel, de vraag is de komende periode dan ook hoe de feestdagen gevierd zullen worden. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op zaterdag: 6.093, dat zijn er 126 meer dan op vrijdag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op zaterdag: 1.902, dat zijn er 59 minder dan op vrijdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op zaterdag: 550, dat zijn er 3 meer dan op vrijdag

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 8.870

Update 09:45 – Komende week 500.000ste besmetting verwacht

Het aantal nieuwe coronabesmettingen stijgt niet meer zo snel als in oktober, maar komende week wordt desondanks een nieuwe mijlpaal verwacht. Dan wordt het virus hoogstwaarschijnlijk voor de 500.000ste keer bij iemand in Nederland vastgesteld. Het is vooral een symbolische grens, want het daadwerkelijke aantal besmettingen is zonder twijfel veel hoger.

De teller stond zaterdag op bijna 480.000 gevallen tot nu toe. In de afgelopen dagen kwamen er gemiddeld er ruim 5.000 positieve tests per dag bij. De laatste paar weken is dat aantal wat lager op maandagen en dinsdagen, waarna het weer toeneemt op woensdagen, donderdagen en vrijdagen.

De eerste besmetting in Nederland werd bijna negen maanden geleden ontdekt, op 27 februari. Dit was officieel dag 1 van de uitbraak. Het duurde tot 23 september (dag 210) voor het 100.000ste geval werd vastgesteld. Iets meer dan drie weken later (15 oktober) kwam het aantal al boven de 200.000 uit. Dat was op dag 232 van de uitbraak.

Daarna ging het snel. Slechts anderhalve week daarna, op 26 oktober (dag 243), werd de grens van 300.000 gevallen gepasseerd. Bijna twee weken verder werd de 400.000ste positieve test geregistreerd, op 7 november (dag 255).

De piek van de tweede coronagolf lijken we voorlopig achter ons gelaten hebben en inmiddels gaat de stijging iets minder snel. Daardoor duurt het nu ruim twee weken om nog eens 100.000 gevallen erbij te krijgen. Vandaag is dag 270 van de corona-uitbraak in Nederland.

Van 8.870 mensen is zeker dat ze aan het coronavirus zijn overleden. Ook dat aantal zal de komende week een nieuwe mijlpaal bereiken en stijgen tot boven de 9.000. Verwacht wordt dat in de loop van volgende maand de 10.000ste coronadode in ons land zal vallen.

Redactie/ANP