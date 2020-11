Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft op en neer gaan. In de afgelopen dag zijn er bij gezondheidsdienst RIVM 6.093 positieve tests geregistreerd, ruim honderd meer dan op vrijdag.

Dat betekent dat het aantal nieuwe gevallen opnieuw is gestegen. Vrijdag werden er 5.967 positieve tests geregistreerd bij het RIVM, een dag eerder 5.729. Het aantal nieuwe besmettingen loopt sinds een paar dagen weer op, nadat rond vorig weekend juist een daling werd ingezet.

Besmettingen in Brabantse steden

De grootste coronabrandhaard van het land is Amsterdam. Daar zijn in de afgelopen dag 415 nieuwe gevallen bijgekomen. De hoofdstad wordt gevolgd door Rotterdam (326) en Den Haag (131). Daarnaast werden er veel positieve tests gemeld in de Brabantse steden Tilburg (96), Eindhoven (82) en Den Bosch (82).

Het aantal geregistreerde coronadoden steeg in het afgelopen dag met 48. Dat wil echter niet zeggen dat al deze mensen in het laatste etmaal zijn overleden, sterfgevallen worden soms met vertraging doorgegeven aan het RIVM. Vrijdag werden er 51 sterfgevallen gemeld, op donderdag waren dat er 75.

Relatief meer ic-patiënten

In de afgelopen dag zijn er in totaal 230 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Op dit moment liggen er in de ziekenhuizen 1.902 mensen die corona hebben. Dat zijn er 59 minder dan een dag eerder. Van de opgenomen coronapatiënten liggen er 550 op de intensive care, drie meer dan op vrijdag.

“De verhouding tussen het aantal klinische en ic-patiënten daalde van 5 staat tot 1 in het begin van de tweede golf naar minder dan 2,5 staat tot 1 nu”, aldus Ernst Kuipers. Volgens de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg komt dat door “de eerdere toename aan besmettingen onder ouderen en de langere opnameduur van ic-patiënten”.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt verder dat er in het afgelopen etmaal elf coronapatiënten zijn overgeplaatst, waarvan vier ic-patiënten.

