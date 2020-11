Nederland is weer terug in de ‘gedeeltelijke’ lockdown. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames lijkt al een tijdje stabiel, de vraag is de komende periode dan ook hoe de feestdagen gevierd zullen worden. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op vrijdag: 5.974

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op vrijdag: 1.961, dat zijn er 69 minder dan op donderdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op vrijdag: 557, dat zijn er 8 minder dan op donderdag

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 8.749

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 09:45 – Burgemeesters willen verbod op vuurwerkbezit

Burgemeesters in Brabant willen dat ook het bezit van vuurwerk komende jaarwisseling verboden wordt. Ze vrezen namelijk dat mensen over de grens vuurwerk kopen en dat vervolgens in Nederland gaan afsteken. Als het op zak hebben van vuurwerk verboden wordt, denken de burgervaders beter te kunnen handhaven.

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven zegt in het AD dat hij samen met zijn collega’s uit Tilburg en Den Bosch nadrukkelijk voor een landelijk vuurwerkverbod heeft gepleit. “Dat is er gekomen. Maar dan moet wél geregeld zijn dat we dat verbod goed kunnen uitvoeren.”

Jorritsma vertelt dat boa’s nu al regelmatig mensen tegenkomen die zeggen dat ze vuurwerk alleen even op zak hebben. “En dan kun je niets.” De Brabantse burgemeesters zien daarom het liefst dat in België de verkoop van vuurwerk aan Nederlandse klanten wordt verboden. Eerder pleitte burgemeester Mark Slinkman van de Gelderse grensgemeente Berg en Dal ook al voor een eenmalig invoerverbod op vuurwerk uit Duitsland.

In Nederland mag dit jaar met oud en nieuw geen vuurwerk worden afgestoken. Dit moet ervoor zorgen dat de druk op de zorg niet verder vergroot wordt in tijden van corona. Ook de verkoop van vuurwerk is in ons land aan banden gelegd. Maar Nederlanders mogen wel maximaal 25 kilo vuurwerk in het buitenland kopen en mee naar huis nemen.

Redactie/ANP