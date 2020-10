De tweede coronagolf stopt vooralsnog nog niet. Het aantal besmettingen blijft in rap tempo oplopen en de ziekenhuizen liggen steeds voller met coronapatiënten. Ondertussen is Nederland in een ‘gedeeltelijke lockdown’. Volg hier het laatste nieuws.

Woensdag gingen er daarom de strengere coronamaatregelen in. Zo moet de horeca de deuren voor vier weken sluiten, is alcohol kopen na 20:00 verboden en stellen meerdere winkelketens al zelf een mondkapjesplicht in. Het laatste nieuws lees je hier.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op vrijdag: 7.997, 172 meer dan donderdag

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op vrijdag: 1.553, 27 meer dan donderdag

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care op vrijdag: 345

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 6.708

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 13:46 – Speciale corona-traumahelikopter gaat weer vliegen

De traumahelikopter die speciaal wordt ingezet voor het vervoer van coronapatiënten gaat vanaf maandag weer vliegen vanaf vliegbasis Volkel in Noord-Brabant. Het gaat om een reserve-exemplaar van de Waddenhelikopter, die normaal wordt ingezet om ernstig zieke patiënten op te halen vanaf de Waddeneilanden. Dat vervoer blijft gewoon doorgaan.

In het voorjaar is werd de traumahelikopter ook ingezet voor overplaatsen van coronapatiënten naar het buitenland. Toen zijn tot eind mei 66 Nederlanders overgebracht naar Duitse ziekenhuizen. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding selecteert welke patiënten naar Duitsland gaan.

Op dit moment hebben de Duitse ziekenhuizen 71 in totaal bedden op de intensive care beschikbaar gesteld voor Nederlandse coronapatiënten. Waarschijnlijk worden dit weekend al mensen per ambulance naar ziekenhuizen over de grens gebracht.

Update 13:18 – Zorgen bij ziekenhuizen om griepseizoen

Het griepseizoen van aankomende winter zal de druk op ziekenhuizen nog groter maken. Die druk is nu al erg hoog vanwege de tweede coronagolf. “Zelfs een milde griepgolf gaat tot extra werk leiden”, waarschuwt hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss.

Patiënten met griepverschijnselen die een ziekenhuis binnenkomen moeten in isolatie worden geholpen. “Mensen met griep, maar ook andere luchtwegvirussen, hebben klachten die overlappen met de symptomen van corona”, legt Voss uit. Maar de capaciteit om deze patiënten te helpen en testen staat onder druk, merken de ziekenhuizen.

Lees hier meer over de zorgen van de ziekenhuizen over de komende griepgolf

Update 12:30 – Van Dissel: lockdown mogelijk langer dan vier weken

De ‘gedeeltelijke lockdown’ die woensdagavond is ingegaan kan mogelijk tot in december duren. Dat zegt Jaap van Dissel, hoofd infectieziektebestrijding bij gezondheidsdienst RIVM, zaterdag tegen de NOS. Hij houdt er rekening mee dat de nieuwe coronamaatregelen mogelijk niet al na vier weken versoepeld kunnen worden.

Het aantal nieuwe besmettingen zal eerst nog verder toenemen voordat een eventuele afname volgt, denkt Van Dissel. De viroloog verwacht dan ook een langere periode “waarin de aantallen verhoogd zijn”. “Hoe lang precies, dat is gissen.”