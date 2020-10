Nieuw dagrecord: 8.141 nieuwe coronabesmettingen gemeld

Voor het eerst zijn er meer dan 8.000 nieuwe coronabesmettingen per dag in Nederland geregistreerd. In de afgelopen dag werden er 8.141 positieve tests gemeld bij gezondheidsdienst RIVM.

Vrijdag ging het nog om 7.989 nieuwe gevallen, wat het hoogste aantal tot dan toe was. Aanvankelijk werden er 7.997 positieve tests gemeld, maar dat aantal is zaterdag met acht naar beneden bijgesteld.

Amsterdam blijft brandhaard

De grootste brandhaard van het land is nog altijd Amsterdam. Daar werd het coronavirus sinds vrijdag bij 683 mensen vastgesteld. De hoofdstad wordt gevolgd door de andere grote steden in de Randstad: Rotterdam (411), Den Haag (298) en Utrecht (232).

In de afgelopen zeven dagen hebben meer dan 50.000 mensen positief getest op het virus. Daarmee komt de teller sinds het begin van de corona-uitbraak op bijna 212.000 personen in Nederland. Dat betekent dat binnen twee maanden het aantal gevallen is verdrievoudigd: op 1 september stond de teller nog op 71.000 positief geteste mensen.

Het aantal geregistreerde coronadoden in Nederland steeg in de afgelopen dag met 28. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in het laatste etmaal zijn overleden, sterfgevallen worden soms namelijk met vertraging doorgegeven aan het RIVM. Vrijdag werden zeventien sterfgevallen gemeld.

Lichte stijging coronapatiënten

Op dit moment zijn er 1.568 coronapatiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er vijftien meer dan vrijdag. Van de patiënten met corona liggen er 352 op de intensive care, een toename van zeven in vergelijking met de dag ervoor.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding meldt verder dat in de afgelopen dag 24 coronapatiënten zijn overgeplaatst naar ziekenhuizen in andere regio’s. Dit om sommige ziekenhuizen te ontlasten. Met name in steden in de Randstad liggen veel coronapatiënten in het ziekenhuis.

“We hebben momenteel nog voldoende capaciteit om patiënten in Nederland op te vangen, er zijn nog geen patiënten verplaatst naar Duitsland”, reageert voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg op de nieuwe cijfers.