Nederland blijft voorlopig in de ‘gedeeltelijke’ lockdown. Versoepelingen van de maatregelen zitten er wat het kabinet betreft niet in zolang de besmettingscijfers blijven stijgen. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op vrijdag: 8.894, dat zijn er 101 meer dan op donderdag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op vrijdag: 1.681, dat zijn er 33 meer dan op donderdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op vrijdag: 472, dat zijn er 3 meer dan op donderdag

Update 08:17 – ‘Rijke landen zitten coronabestrijding in de weg’

Arme landen kunnen het coronavirus niet goed bestrijden, omdat de patenten op de eerste vaccins dat te duur maakt. Rijke landen zitten hen daarbij in de weg, zegt Leena Menghaney van Artsen Zonder Grenzen in Trouw. “Deze landen blijven de bescherming van farmaceutische bedrijven belangrijker vinden dan het algemeen belang.”

Menghaney, die in Zuid-Azië actievoert voor toegang tot medicijnen, ziet paralellen tussen de bestrijding van het coronavirus en die van hiv grofweg twintig jaar geleden. “Bij beide werd al vrij snel duidelijk dat antiretrovirale middelen effect hebben, en levens kunnen redden”, zegt zij. “Halverwege de jaren negentig kwamen die breed beschikbaar voor mensen met hiv in de Verenigde Staten en Europa. Tegelijkertijd gingen in landen als Thailand en Zuid-Afrika nog heel veel mensen dood.”

Update 04:02 – IC-voorzitter Gommers zeer kritisch over coronabeleid

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) en lid van het Outbreak Management Team (OMT), is zeer kritisch over de corona-aanpak. “We hebben heel hard gewerkt, ons best gedaan. Maar het testbeleid had beter gemoeten, we keken met te smalle blik naar de crisis, ook binnen het OMT. De landelijke patiëntenspreiding werkt knudde”, zegt hij in een interview met het AD.

Het OMT-lid stelt dat er ook sneller moet worden ingegrepen als het virus oplaait. “Ik ben een ongeduldige intensivist natuurlijk, maar ik snap er niks van: eerst is er kabinetsberaad op vrijdag, op zondag in het Catshuis is er weer overleg en dan moet het tot dinsdag duren tot er een besluit valt dat weer later ingaat. Het virus houdt daar geen rekening mee. Als ik zolang twijfel op een IC dan is een patiënt al overleden.”

Update 03:30 – Meer dan 10.000 sterfgevallen en 600.000 besmettingen door corona

Het officiële dodental door de corona-uitbraak in Nederland stijgt tot boven de 10.000. Die grens wordt vermoedelijk op zaterdag gepasseerd, en anders op zondag. Bovendien zal het aantal positieve tests waarschijnlijk zaterdag uitkomen boven de 600.000.

Sinds het begin van de uitbraak in februari zijn 9967 sterfgevallen geregistreerd. De laatste weken komen er gemiddeld ongeveer 50 sterfgevallen per dag bij. Dit zijn alleen de mensen bij wie het virus is vastgesteld en die als gevolg daarvan zijn overleden. Het werkelijke dodental zal hoger liggen, omdat er ook mensen aan het virus zijn overleden zonder dat ze ooit zijn getest. Om hoeveel mensen het gaat, is niet bekend, maar het Centraal Bureau voor de Statistiek schat dat vermoedelijk al tijdens de eerste golf in het voorjaar meer dan 10.000 besmette personen zijn gestorven.

