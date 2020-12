Het aantal nieuwe coronagevallen is voor de derde dag op rij gestegen. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 9182 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM meldde vrijdag 8894 nieuwe gevallen en op donderdag bijna 8800. Het zijn de hoogste aantallen sinds eind oktober, de eerste dagen na de piek van de tweede golf. Het is voor het eerst sinds 31 oktober dat het aantal nieuwe infecties boven de 9000 uitkomt.

Stijging sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 53. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden. Zulke informatie wordt soms wat later doorgegeven. Op vrijdag werden 65 sterfgevallen gemeld.

De werkelijke aantallen besmettingen en sterfgevallen liggen overigens vrijwel zeker hoger. In de eerste golf werd lang niet iedereen getest, in de tweede golf lukte het niet iedereen om een afspraak te maken. Sommige mensen zijn besmet zonder dat ze klachten hebben en laten zich daarom niet testen. Een onbekend aantal mensen is genezen of overleden zonder dat het virus ooit bij hen is vastgesteld.