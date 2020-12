Extra corona-overleg in Catshuis zondag, mogelijk strengere maatregelen

Een groot deel van het kabinet komt zondag voor een extra corona-overleg bijeen in het Catshuis, laat een woordvoerder weten. Aanleiding daarvoor is het stijgende aantal besmettingen met het coronavirus de afgelopen week.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog.

Bij het overleg zullen de meest bij de coronacrisis betrokken bewindspersonen aanwezig zijn. Ze zullen zich laten bijpraten door deskundigen zoals RIVM-directeur Jaap van Dissel. Ze zullen mogelijk strengere maatregelen bespreken om de verspreiding in te kunnen dammen.

Volgens NOS is er naar verwachting aanstaande dinsdag opnieuw een persconferentie met premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge.

Het Catshuisberaad begint in de ochtend.

ANP/Redactie