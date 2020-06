LIVEBLOG | Het laatste nieuws rondom het coronavirus van 12 juni

Nederland komt langzaam maar zeker uit de gedeeltelijke lockdown. Verschillende maatregelen worden langzaam versoepeld, maar er blijven maatregelen gelden om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Volg in dit liveblog de belangrijkste ontwikkelingen rond de coronacrisis in Nederland.

Het aantal bevestigde coronadoden in Nederland is opgelopen tot 6.044.

In totaal zijn er tot nu toe 48.251 mensen in ons land positief getest op het virus.

De toestroom in de ziekenhuizen is aan het afvlakken: 11.808 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest).

Er liggen op dit moment nog 80 coronapatiënten op de intensive care.

Update 07:34 – Sekswerkers willen 15 juni weer aan het werk

Sekswerkers doen vrijdag uit de doeken hoe zij denken corona-veilig weer aan het werk te kunnen. Ze willen maandag alweer beginnen en niet pas 1 september, zoals de overheid wil. Ze lichten in Nieuwspoort in Den Haag hun plannen en wensen toe.

Het platform SekswerkExpertise, voor positieverbetering van sekswerkers, kondigt verder aan dat later op de dag achter de ramen in Den Haag en in andere raamgebieden “van alles te zien” zal zijn. “De gordijnen gaan eindelijk weer open.”

Update 07:22 – Veel gezondheidsklachten bij thuiszittende coronapatiënten

Een groot deel van de coronapatiënten die thuis hebben gezeten, heeft bijna drie maanden na de eerste symptomen van het virus nog ernstige klachten. Ruim 9 op de 10 patiënten geven zelfs aan problemen te hebben met simpele dagelijkse activiteiten. Dat melden het Longfonds en kenniscentrum CIRO na een peiling onder 1622 mensen met klachten na corona.

Van de mensen die meewerkten heeft 91 procent nooit in het ziekenhuis gelegen vanwege corona, bij 43 procent is geen diagnose gesteld door een arts. Veruit de grootste groep (85 procent) zegt dat zijn gezondheid vóór de corona-infectie goed was. Nu is dat nog maar 6 procent.

“We zijn hier echt van geschrokken”, zegt directeur Michael Rutgers van het Longfonds. “Het is voor het eerst dat deze grote patiëntengroep in beeld wordt gebracht. Deze mensen moeten echt gezien, gehoord en geholpen worden.”

