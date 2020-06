Dankzij de samenwerking tussen Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië, de zogenoemde Inclusieve Vaccin Alliantie, bestaat de kans om eind 2020 een eerste hoeveelheid vaccins tegen het coronavirus beschikbaar te hebben voor Europa. Dat melden ingewijden bronnen aan Hart van Nederland.

Volg in ons liveblog het laatste nieuws over het coronavirus

De Alliantie werkt samen met het Brits-Zweeds farmaceutische bedrijf AstraZeneca, dat voor de ontwikkeling van een vaccin dan weer samenwerkt met de Universiteit van Oxford. Met al deze partijen is een overeenkomst bereikt voor 300 miljoen kansrijke COVID-19 vaccins. Ook is er een mogelijkheid om nog eens 100 miljoen doses af te nemen.

De ontwikkeling van het kandidaat-vaccin lijken vooralsnog voorspoedig te verlopen. “De onderzoekers werken op dit moment aan een grootschalig klinisch onderzoek, waarbij het vaccin op ruim 10.0000 mensen zal worden getest.” Als het vaccin door Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) wordt goedgekeurd en op de markt mag worden gebracht, wordt het stapsgewijs opgeleverd.

Eerlijk verdelen

Als het vaccin veilig en effectief blijkt en op de Europese markt wordt toegelaten, houden de vier landen niet de hele aangekochte partij voor zichzelf. Die wordt eerlijk verdeeld over de landen van de Europese Unie, hebben ze afgesproken.

Er is een wereldwijde wedloop gaande om een middel te vinden dat tegen het pandemische virus beschermt. En een al even grote slag tussen bijvoorbeeld China, de VS en Europa, om dat vervolgens meteen te bemachtigen. Het land dat zijn bevolking als eerste kan inenten, kan bijvoorbeeld zijn economie sneller weer op volle toeren laten draaien

‘Onzeker proces’

Wel wordt er nog een slag om de arm gehouden. Het ontwikkelen van vaccins is een proces is dat veel onzekerheden kent. ”De kans op mislukking is in elk van de ontwikkelfasen aanwezig. Dat betekent dat de koplopers van nu niet als eerste de eindstreep hoeven halen.”

‘Samenwerking, geen concurrentie’

EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) riep de Alliantie eerder vandaag op om hun samenwerkingsverband opzij te zetten, en zich aan te sluiten bij de inspanningen van de Europese Commissie. De commissie heeft volgens haar de “overweldigende steun” van de EU-lidstaten gekregen om namens hen voor 2,4 miljard euro koopcontracten af te sluiten voor veelbelovende vaccins die er nog niet zijn.

De zogeheten Inclusieve Vaccin Alliantie van de vier landen waaronder Nederland zou het initiatief van de commissie ondermijnen, stelt zij. “Het gaat hier om samenwerking, niet concurrentie.”