Heel Nederland op de camping, gaat de camper onze vakantie redden?

Het is prachtig weer de aankomende dagen! Voor veel Nederlanders een uitgelezen kans om er een lang weekend op uit te trekken. Lekker naar de camping, zeker nu het schitterend weer is. Maar: corona.

Wekenlang zag Martijn Peeters van deelplatform Camptoo de ene na de andere annulering binnenkomen. Door de oproep om zo veel mogelijk thuis te blijven, annuleerde meer dan tachtig procent van de huurders zijn vakantie. Zou 2020 het jaar worden dat Nederlanders massaal thuis zouden blijven?

Boekingen stromen binnen

Maar na regen komt zonneschijn. De maatregelen versoepelen en Nederlanders staan te springen om weer op vakantie te gaan. Aan reserveringen dan ook geen gebrek meer. De verhuur van campers en caravans met eigen voorzieningen is maar liefst twintig keer hoger dan aan het begin van de crisis.

Heel Nederland wil dus kamperen. Het platform helpt kampeerders een handje door ze met elkaar in contact te brengen, zodat ze een camper of caravan kunnen regelen.

Camping is weer druk

Ook Sjors van camping De Zeven Linden in Baarn merkt dat het drukker is. Zijn terrein staat dit weekend helemaal vol. Voornamelijk met campers en caravans, want die hebben dus eigen voorzieningen aan boord. Hij herkent het verhaal van Camptoo.

Toen de versoepelingen aangekondigd werden, kreeg hij weer veel meer reserveringen. Momenteel heeft hij dus een vol terrein. Uiteraard wel coronaproof, dus met voldoende ruimte tussen de plaatsen.