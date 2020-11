De tweede coronagolf lijkt voorzichtig af te vlakken. Het aantal besmettingen daalt al een paar dagen op rij, en ook de toestroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen daalt voorzichtig. Tot en met woensdag 18 november gelden er strengere maatregelen daarna gaan we weer terug naar de ‘gedeeltelijke lockdown’. Volg hier het laatste nieuws.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op donderdag: 6.996, dat zijn er 650 minder dan op woensdag

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op donderdag: 2.512, dat zijn er 60 minder dan op woensdag

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care op donderdag: 607, dat zijn er 5 minder dan op woensdag

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 7.796

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 04:59 – Fors minder diagnoses borst- en darmkanker door stopzetten bevolkingsonderzoek

De diagnose borst- en darmkanker is dit voorjaar drieduizend keer minder gesteld dan normaal. Een van de oorzaken is het tijdelijk stopzetten van de bevolkingsonderzoeken door de coronacrisis. Het fors lagere aantal diagnoses komt ook door uitgesteld huisartsenbezoek en late doorverwijzing naar het ziekenhuis. Dit blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), meldt het AD.

In de leeftijdsgroepen die voor de bevolkingsonderzoeken worden uitgenodigd, was de daling in het aantal diagnoses veel groter dan in de andere leeftijdsgroepen. “Bij borstkanker en de voorstadia daarvan gaat het om een derde minder diagnoses bij 50- tot 74-jarigen en bij darmkanker om een vijfde minder diagnoses bij 55- tot 75-jarigen, de leeftijdsgroep die voor het bevolkingsonderzoek wordt uitgenodigd”, aldus hoogleraar en IKNL-onderzoeker Sabine Siesling. Samen met haar collega Avinash Dinmohamed en andere onderzoekers komt ze tot deze conclusie op basis van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie.

Update 04:16 – Oplichters actief die vervalste coronaverklaringen verkopen

Op sociale media zijn oplichters actief die Covid-19-verklaringen verkopen waarin staat dat iemand negatief is getest op corona zonder dat diegene daadwerkelijk een test heeft ondergaan. Zo’n vervalste verklaring, die vaak maar voor een aantal tientjes wordt aangeboden, kan de koper gebruiken om mee naar het buitenland te gaan.

Het AD heeft een aantal oplichters benaderd op WhatsApp en Snapchat en heeft in totaal zes reisdocumenten verkregen per mail tegen een betaling tussen de 50 en 60 euro. Daarbij vroegen aanbieders naar naam, achternaam, paspoort- of BSN-nummer en datum van de vlucht. De fraudeurs werkten onder namen als Vliegtuig Arts, Digitale Dokter en Covidtest1950.

Voor de gezondheidsverklaringen bestaat geen landelijk keurmerk. Ze worden normaal gesproken door commerciële partijen afgegeven die coronatests afnemen. Daar kost een test en bijbehorende verklaring al gauw 150 euro.

Reisorganisatie TUI zegt tegen het AD een “zorgvuldig controleproces” te hanteren bij de check-in op Schiphol en meldt dat “enkele passagiers” de toegang tot het vliegtuig zijn geweigerd. “Dat er malafide partijen zijn die tegen betaling valse verklaringen uitgeven aan niet geteste personen is zeer verwerpelijk en kwalijk te noemen.”

Update 03:30 – Landelijke aftrap voor XL-teststraten op vliegveld Rotterdam

Het ministerie van VWS, ministerie van Defensie, ondernemersorganisatie VNO-NCW en de koepelorganisatie van de GGD’en houden vrijdagochtend een gezamenlijke aftrap voor de zogenoemde XL-teststraten die de komende weken worden geopend. Dat gebeurt op Rotterdam The Hague Airport (RTHA), waar woensdag is begonnen met de bouw van één van die grote coronatestlocaties.

Tijdens de aftrap geeft coronaminister Hugo de Jonge een korte uitleg over de publiek-private samenwerking en opzet van de XL-teststraten, en ook minister van Defensie Ank Bijleveld is aanwezig.

In totaal mikt het ministerie van Volksgezondheid op zeven XL-locaties, waar zowel reguliere als verschillende sneltesten worden aangeboden. De testlocaties komen waarschijnlijk ook in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven, Groningen en de regio Arnhem-Nijmegen. In het begin worden de teststraten bemenst door in totaal zo’n duizend militairen.

Update 00:00 -Vorige week meer mensen overleden

Er zijn vorige week opnieuw meer mensen overleden. Naar schatting ging het om 3600 mensen, ruim 200 meer dan een week eerder. De sterfte in week 44 is 700 hoger dan verwacht voor deze periode. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Volgens het CBS nam de sterfte vooral toe bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg, zoals bewoners van verpleeghuizen. Naar schatting overleden bijna 1500 Wlz-zorggebruikers, 200 meer dan de week ervoor. In de overige bevolking overleden ruim 2100 mensen, net iets meer dan in week 43.

De sterfte in week 44 was, net als de week ervoor, vooral hoger dan verwacht bij mensen van 65 jaar of ouder. Er overleden naar schatting 2050 mensen van 80 jaar en ouder en 1150 mensen van 65 tot 80 jaar. Vergeleken met een week eerder is de sterfte onder vrouwen meer toegenomen dan onder mannen. In week 43 was dat andersom. Ongeveer de helft van de overledenen in week 44 was een man.

Voor week 44 zijn vanuit de GGD’s 285 in het laboratorium bevestigde coronapatiënten als overleden gemeld aan het RIVM (stand 3 november). In week 43 was het aantal 332. Omdat mogelijk niet alle mensen met Covid-19 zich laten testen, er geen meldingsplicht is voor overlijden aan Covid-19 en de registratie soms wat langer duurt, zullen de werkelijke aantallen overleden coronapatiënten in Nederland waarschijnlijk hoger zijn.