Om de cijfers verder omlaag te krijgen, hebben premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge dinsdagavond nieuwe maatregelen aangekondigd. Ondanks de zware maatregelen, zijn de meeste Nederlanders nog steeds positief. Dat blijkt uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder 2500 mensen.

Een ruime zeventig procent geeft aan de coronamaatregelen vol te houden, ook al duurt het lang. “Als iedereen zich aan de regels houdt dan zijn we er snel van af” reageert een respondent. Een ander laat weten: “Het mag van mij wel nog strenger.”

Kwart is klaar met maatregelen

Daar tegenover staat een kleine 24 procent die helemaal klaar is met de coronamaatregelen en het niet lang meer vol lijkt te houden. Een correspondent die in de zorg werkt stelt geen puf meer te hebben om de maatregelen nog langer na te leven. “Maar we hebben geen keus. We moeten volhouden.”

Maar liefst tachtig procent van de Nederlanders vindt het terecht dat het kabinet met nieuwe coronamaatregelen komt. Een aantal respondenten pleit zelfs voor een totale lockdown. 17 procent is het niet eens met de strengere maatregelen.

Vertrouwen in coronabeleid gestegen

Opvallend is het vertrouwen in het coronabeleid van het kabinet. Ruim zestig procent van de Nederlanders geeft aan vertrouwen te hebben. Dat is in vergelijking met ons vorige onderzoek licht gestegen. Toen gaf 54 procent aan vertrouwen te hebben in het coronabeleid.

Het Hart van Nederland-panel is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.